Польша вводит более жесткие правила въезда для белорусов в связи с омикроном 29.11.2021, 19:43

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Фото: polskatimes.pl

Варшава увеличит карантин для людей, которые въезжают в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны.

Министр здравоохранения Польши Адам Недельски заявил, что начиная с 1 декабря в стране будут введены более жесткие правила въезда на ее территорию в связи с появлением нового штамма коронавируса.

Польша прекратит полеты в семь стран Южной Африки: Ботсвану, Эсватини, ЮАР, Мозамбик, Лесото, Намибию и Зимбабве. Люди, которые прибудут из этих стран, независимо от маршрута, будут отправляться на 14-дневный карантин без возможности прервать его досрочно.

Правительство увеличит до 14 дней карантин для людей, которые въезжают в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны. Теперь карантин для этой категории путешественников составляет 10 дней. Требования о карантине по-прежнему не будут касаться привитых вакцинами, признанными в Евросоюзе.

Эти правила и ограничения будут действовать до 17 декабря.

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