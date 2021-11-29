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Стало известно, когда новые санкции против режима Лукашенко вступят в силу

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  • 29.11.2021, 20:24
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Стало известно, когда новые санкции против режима Лукашенко вступят в силу

Дату назвала глава МИД Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что новый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен вступить в силу 2 декабря, сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии (ERR).

«Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря», — сказала Лийметс.

Она добавила, что сведения о физических и юридических лицах, против которых нацелены санкции, будут опубликованы только с официально согласованным пакетом санкций.

«Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или что-то подобное», — сказала глава МИД.

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