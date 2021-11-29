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У России начались проблемы при попытке поднять добычу нефти

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  • 29.11.2021, 22:03
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У России начались проблемы при попытке поднять добычу нефти

Истощенные залежи советского застоя могут быть утрачены навсегда.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заключенная весной 2020 года после кровопролитной и не победоносной ценовой войны с Саудовской Аравией, может обойтись России дорогой ценой.

У российских нефтяников возникли проблемы при попытке восстановить объемы производства после крупнейшего в истории разового снижения, убравшего с рынка каждый шестой добывавшийся в РФ баррель.

В то время как страны ОПЕК+ наращивают производство, а суммарная квота по картелю каждый месяц увеличивается на 400 тысяч баррелей в день, Россия отстает от плана, качая меньше отведенного ей лимита.

Согласно квоте, российские нефтяники могут ежемесячно добавлять на рынок по 100 тысяч баррелей в сутки (примерно 1% от текущей добычи). Но по факту в ноябре рост оказался вдвое меньше - 0,49%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

Нефтяники не качают больше, потому что не могут: свободные мощности у них практически исчерпаны. Как сообщает «Коммерсант», во второй половине ноября об этом заявили топ-менеджеры трех крупнейших добывающих корпораций.

12 ноября о досрочном использовании свободных можностей сообщил вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон, 24 ноября о практически исчерпанном потенциале роста добычи сообщил вице-президент «Лукойла» Павел Жданов.

19 ноября замглавы «Газпром нефти» Алексей Янкевич сказал, что свободные добычные мощности компании будут исчерпаны к концу года.

Проблемы у российских нефтяников начали появляться еще летом, когда ОПЕК+ утвердила план резкого наращивания производства, рассказали Reuters источники в отрасли. По их словам, технические сложности с возобновлением добычи возникли на старых месторождениях.

Согласившись в кратчайшие сроки сократить добычу с исторических максимумов до минимума за 18 лет, Россия оказалась в самом уязвимом положение среди всех стран ОПЕК+, говорил в прошлом году сырьевой стратег Goldman Sachs Джефф Карри.

«Старым нефтяным месторождениям в РФ грозит закрытие. Если остановить работу на старых советских месторождениях, возобновить ее будет невозможно», - предупреждал он.

Сложившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет, часть запасов может быть потеряна, соглашался с Карри ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Я думаю, что пострадают в основном участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири», - предупреждал он.

Повышать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, России действительно будет непросто, но возможности добавить 300-500 тысяч баррелей в сутки еще есть, оптимистичен Дмитрий Маринченко из Fitch.

Для этого, впрочем, надо наращивать объемы бурения, указывает он: простого расконсервирования замороженных скважин будет уже недостаточно.

Если не начать бурить, то добыча вообще может начать падать в 2022 году, считает аналитик Vygon Consulting Марина Мосоян. Пока же компании сократили бурение на 5% относительного прошлого года.

В проект федерального бюджета России на 2022 года Минфин заложил полное восстановление нефтедобычи к докризисному уровню - около 550 млн тонн в год. Но удерживать ее на таком уровне долго будет невозможно. Нефтяная промышленность России подошла к «исчерпанию своего естественного потенциала», и с 2027-29 гг «во всех сценариях <…> прогнозируется падающий характер добычи нефти», говорится в проекте в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которую подготовило Минэнерго РФ.

Согласно документу, который цитирует ТАСС, близкий предел нефтянки связан прежде всего с изменением структуры и характера ресурсной базы, а также с ограниченным потенциалом увеличения спроса на российские нефть и нефтепродукты.

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