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Латвия призвала к постоянному присутствию войск США в стране

  • 30.11.2021, 13:00
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Латвия призвала к постоянному присутствию войск США в стране
Фото: charter97.org

Рига считает, что это будет сдерживать Россию.

Латвии нужно постоянное военное присутствие США, чтобы сдерживать Россию, страна также хочет усилить свою оборону с помощью американских ракет Patriot.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в разговоре с Reuters.

"Нам нужна дополнительная международная помощь. Мы хотели бы иметь постоянное (военное) присутствие Соединенных Штатов в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона означает в основном переход к таким системам, как Patriot (ракеты "земля-воздух")", - сказал Пабрикс.

"Сдерживание имеет решающее значение", – сказал канадский подполковник Джон Бенсон, командир боевой группы НАТО в Латвии.

Из-за аннексии Крыма Россией в 2014 году и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, НАТО с июля 2017 года развернула четыре многонациональных боевых группы размером с батальон для защиты Польши и балтийских государств Литвы, Латвии и Эстонии.

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