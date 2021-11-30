Фуры в кюветах и снежные заносы: что происходит на дорогах Беларуси 4 30.11.2021, 15:14

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Ситуация в Минске и на скоростных трассах — экстремальная.

На сегодня синоптики объявляли оранжевый уровень угрозы, прогнозируя ветер, осадки и скользкий асфальт. Прогноз, похоже, сбывается. Мы уже получаем тревожные новости со скоростных автодорог, Госавтоинспекция предупреждает о гололедице, а день только начинается, пишет onliner.by.

Снег на М1

Наш читатель прислал утреннюю фотографию с трассы М1 (Брест — Минск — граница России).

— M1 вообще не чищена. Не видно полос и обочины, — утверждает он.

Скорее всего, трассу все же чистят, причем довольно основательно, учитывая ее статус, но когда идет снег, в моменте, если техника проходила уже какое-то время назад, это может и не ощущаться.

Фура в кювете на М6

От другого читателя, Владимира Несмашного, мы узнали о происшествии на трассе М6 (Минск — Гродно). Автопоезд занесло, он оказался в заснеженном кювете.

Такие ДТП всегда трудно ликвидировать: если фура груженая — есть вероятность, что ее потребуется разгрузить прежде, чем техника сможет вытащить и тягач, и полуприцеп обратно на дорогу. Опять же нужно найти эту технику. Кто перевозчик: местный он или заграничный, насколько оперативно удастся решить возникшую проблему, а может, водителю уже требуется помощь? Зима ставит сложные вопросы.

Витебская область

Говорят, на севере страны сегодня ждут метель и вьюгу, значит, Витебской области непогоды достанется больше остальных. Госавтоинспекция этого региона обратилась к водителям с предупреждением: «30 ноября на территории Витебской области ожидается сильный снег с дождем, порывистый ветер, возможна метель. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГАИ Витебщины призывает водителей усилить бдительность, соблюдать безопасный скоростной режим».

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и отложить дальние поездки. Если же все-таки пришлось сесть за руль, то нужно соблюдать повышенную осторожность и во время сильных осадков двигаться с включенным ближним светом фар, не парковать транспортные средства вблизи деревьев.

Могилевская область

Фотографии с дорог Могилевской области прислал наш читатель.

«Вот такая ситуация сейчас с дорогой между Глуском и Октябрьским. Не чистят совсем, да и похожая ситуация между Бобруйском и Глуском», — рассказал он.

Еще одно ДТП случилось сегодня на автодороге между Бобруйском и Старыми Дорогами, еще одна фура в кювете.

Гомельская область

В Гомельской области на трассе между Речицей и Светлогорском произошла серьезная авария с участием двух большегрузных автомобилей. Обе фуры в результате оказались в кювете. Официальной информации о происшествии пока нет.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям!

Минская область

ГАИ Минской области: «В настоящее время на территории Минской области неблагоприятные погодные условия в виде снега и сильного ветра, местами на дорогах гололедица».

ДТП с участием автопоезда случилось, по словам нашего читателя, и на трассе Р53 (Слобода — Новосады), в районе съезда на Лужки.

Погода оказывает влияние на состояние дорог области.

Минск

В столице также снег. Сервис «Яндекс.Карты» говорит о 7-балльных пробках в 9 утра. Проблемные места, как и обычно, центр и МКАД.

К 10:00 ситуация нормализовалась — всего 3 балла на дорогах столицы.

ГАИ

ГАИ Минска предупреждает о том, что на отдельных участках дорог могла образоваться гололедица. Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать погодные условия, состояние своего транспортного средства и собственные навыки вождения в зимних условиях.

«В гололед основная часть аварий происходит именно на поворотах. Чтобы безопасно проехать поворот, необходимо заранее снизить скорость, избегать резких манипуляций, — говорят в ГАИ. — Водителям следует соблюдать дистанцию, особенно при гололеде. Она должна быть больше в 2—3 раза, чем при езде в летний период. В гололед тормозной путь значительно увеличивается. Кроме того, необходимо правильно проезжать пешеходный переход: есть риск, что перед пешеходом водитель не успеет затормозить. Чтобы этого не произошло, рекомендуется заранее снизить скорость перед пешеходным переходом, даже если на нем никого нет».

Пешеходам пересекать дорогу следует только в установленных местах. Категорически запрещается перебегать проезжую часть: это может привести к падению. Даже на регулируемых переходах нельзя начинать движение, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов.

Общественный транспорт

«Минсктранс» предупреждает: «В связи с неблагополучными погодными условиями возможны сбои в расписании движения пассажирского транспорта. Учитывайте данную информацию при совершении поездки».

Аварии

Последствия относительно мелкого ДТП в Уручье снял на видео наш читатель.

— Никифорова, 8, столкнулись маршрутка и Mazda, — рассказал он.

Серьезная авария сегодня утром произошла на Могилевском шоссе: в кювет опрокинулась Mazda, пострадал водитель-«бесправник».

Ветер

Сильный ветер также дает о себе знать. В чат-бот Onlíner прислали фотографии с улицы Красной. Возле дома №16 на автомобиль упало дерево.

Ранее мы публиковали подробный алгоритм действий, которые стоит незамедлительно предпринять автовладельцу.

Первым делом нужно вызывать милицию. Упавшее дерево — это не ДТП, поэтому ГАИ в данном случае не поможет. Сотрудник милиции в свою очередь составит акт осмотра автомобиля, зафиксирует повреждения автомобиля. Имеет значение, как была припаркована машина. Если правила остановки и стоянки были нарушены, шансов получить компенсацию почти нет.

Затем вызываем на место происшествия сотрудников ЖЭСа либо «Зеленстроя». Говорим им о том, что обратились в милицию и факт зафиксирован. На машине никуда отъезжать нельзя, точно так же как и нельзя допустить, чтобы дерево полностью убрали и уничтожили. Еще нужно выяснить, здоровое оно было или сгнившее. Если это не сделают коммунальные работники, нужно обращаться в Национальную академию наук.

Заказать соответствующую экспертизу, для того чтобы установить состояние дерева, можно у специалиста Института экспериментальной ботаники им. Купревича при Национальной академии наук. Место разлома ствола будет изучено, определена структура и состояние древесины. После этого авто и остатки дерева можно убирать.

Остается дождаться ответа от специалистов. Если в нем будет сказано, что дерево было нездоровое, а процент содержания гнилостных образований высок, тогда у водителя есть основания требовать возмещения ущерба. В случае если упавшее дерево здорово, а упало из-за непогоды, добиться выплат будет сложно.

Автовладельцу нужно провести независимую оценку повреждений автомобиля. При работе оценщиков должны присутствовать представители ЖЭСа («Зеленстроя») и милиции.

В довершение всего следует написать претензию в адрес ЖЭСа («Зеленстроя») о добровольном возмещении убытков, приложить все полученные документы. Если ответ от коммунальщиков не придет в течение одного месяца, можно обращаться в суд. Отметим, что рассмотрение подобных дел может занять несколько месяцев.

Прогноз погоды

Как сообщает Белгидромет, днем 30 ноября на большей части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами 15—20 м/с, на дорогах гололедица, по северу Беларуси — сильный снег. В Минске ожидается усиление западного ветра порывами 15—20 м/с, на дорогах — гололедица.

Последний день на «переобувку»

Напомним, что действующим законодательством предусматривается обязательное использование с 1 декабря по 1 марта зимних шин на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 т, легковых и грузо-пассажирских автомобилях массой свыше 3,5 т, а также автобусах массой до 5 т. Зимние шины устанавливаются на все колеса транспортного средства. Покрышки, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее либо знаками М+S, М&S, М S или All Seasons.

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