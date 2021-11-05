Впервые в истории биологи записали каждый этап создания паутины 3 5.11.2021, 14:11

1,546

Шаг за шагом.

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса в США смогли записать и проанализировать каждый этап создания паутины животными из семейства кругопрядов, пишет «Новое время».

Ученые использовали ночное видение и искусственный интеллект, чтобы отслеживать и записывать каждое движение всех восьми ног, пока пауки работают в темноте.

Создание сценария постройки паутины приносит новое понимание того, как существа с мозгом во много раз меньше человеческого могут создавать структуры такой элегантности, сложности и геометрической точности.

«Я впервые заинтересовался этой темой, когда гулял со своим сыном. Увидев впечатляющую паутину, я подумал: если бы вы пошли в зоопарк и увидели, как шимпанзе строит это, вы подумаете, что это гениальный шимпанзе. А это еще более удивительно, потому что мозг паука крошечный», — сказал старший автор Эндрю Гордус, поведенческий биолог в университете Джонса Хопкинса.

Первым шагом к пониманию того, как относительно небольшой мозг этих животных-архитекторов поддерживает их высокоуровневые строительные проекты, является систематическое документирование и анализ задействованного поведения и двигательных навыков, что до сих пор никогда не делалось, в основном из-за проблем с захватом и записью действий.

В новом исследовании, чтобы наблюдать за пауками-кругопрядами во время их ночных работ по созданию паутины, лаборатория спроектировала арену с инфракрасными камерами и инфракрасным светом. С помощью этой установки они наблюдали и записывали шесть пауков каждую ночь, когда они строили паутину. Они отслеживали миллионы действий отдельных ног с помощью программного обеспечения машинного зрения, разработанного специально для обнаружения движений конечностей.

«Слишком сложно просматривать каждый кадр и вручную комментировать точки ног, поэтому мы обучили программное обеспечение машинного зрения обнаруживать позу паука кадр за кадром, чтобы мы могли документировать все, что делают ноги, чтобы построить целую паутину», — сказал ведущий автор Абель Корвер, аспирант, изучающий нейрофизиологию.

Биологи обнаружили, что поведение пауков при создании паутины очень похоже, настолько, что исследователи смогли предсказать, над какой частью паутины работал паук, просто взглянув на положение ноги.

«Даже если окончательная структура немного отличается, правила, которые они используют для создания сети, одинаковы», — сказал Гордус. «Все они используют одни и те же правила, что подтверждает, что правила закодированы в их мозгу. Теперь мы хотим знать, как эти правила закодированы на уровне нейронов».

Дальнейшая работа лаборатории включает эксперименты с препаратами, изменяющими сознание, чтобы определить, какие цепи в мозгу паука отвечают за различные этапы построения паутины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».