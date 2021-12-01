Власти нарочно банкротят Лидский молочно-консервный комбинат? 2 1.12.2021, 12:45

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Рабочих заставляют содержать убыточные колхозы и покупать дорогие авто для милиции.

На ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» несколько месяцев назад пришел указ о том, что предприятие со своих средств будет обязано поддерживать 2 убыточных колхоза. Один уже закрепили, готовится второй, сообщает телеграм-канал «Баста!»

«Такая практика широко распространенна у нас в стране: доходные предприятия вынуждают делиться прибылью с убыточными, чтобы удерживать их на плаву и выплачивать зарплаты работникам. И в такой системе работники ведущих предприятий никогда не увидят достойного вознаграждения за свой труд», — отмечает телеграм-канал.

Информацию подтвердил и телеграм-канал БОР. Представители Белорусского объединения рабочих считают, что власти искусственно банкротят Лидский молочно-консервный комбинат и вгоняют его в долги.

«К сожалению, подобная практика не редкость в стране. Так, например, несколько колхозов висят мертвым грузом на «Белавии», «Беларуськалии» и других крупных предприятиях, таща их таким образом на дно.

Помимо прочего, важно учитывать, что недавно Россельхознадзор заблокировал поставки молочки с «Лидского молочно-консервного комбината» в Россию из-за низкого качества продукции», — пишет БОР.

«Народные истории» дополняют, что Лидский молочно-консервный комбинат обязали содержать не только колхозы, но и милицию:

— К годовщине после выборов пришел негласный указ сделать подарок милиции на сумму до 35 000 долларов с каждого города, а, точнее, от одного из ведущих предприятий, размещенных на его территории. В Лиде было выбрано ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

В итоге главным руководством было принято решение купить за 80 000 евро 11-местный бронированный и тонированный бус «Фольксваген Каравелла» для Следственного комитета, а также потратить 4000 долларов на ремонт/тюнинг милицейских машин вопреки всем негодованиям администрации и работников данного предприятия.

Скорее всего, именно на этом бусе Лукашенко ехал от спортивного комплекса «Олимпия» в центральную районную больницу в Лиде 26 октября 2021 года.

За пару месяцев до этой покупки поднимался вопрос о приобретении нового оборудования для вышеупомянутого молочного комбината. Но директор уклонился от этой покупки, аргументируя тем, что нет на нее средств. Но, как мы видим, к августу финансы резко появились. Более того, их сумма намного превысила ранее заявленную (35 000 долларов).

После этого работники комбината стали сильно возмущаться, что на эти деньги можно было бы купить что-то гораздо более полезное и необходимое для нашего города, например, машину для скорой помощи или городской автобус. Однако на ранее принятое решение это никак не повлияло.

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