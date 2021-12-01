«Белые халаты»: В Беларуси резко выросла детская заболеваемость 1.12.2021, 12:52

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Берегите себя и своих детей.

«Белые халаты» сообщают о том, что после окончания школьных каникул небывало выросла детская заболеваемость.

При этом речь идет не про коронавирусную инфекцию или, по меньшей мере, не только про нее. Однако дети массово болеют. Вот сообщения, которые получил Telegram-канал со всей Беларуси:

«Детская поликлиника на ул. Жемчужной города Гомель столкнулась с небывалым наплывом новых пациентов. В поликлинике постоянно стоят очереди, что усугубляется нехваткой педиатров в учреждении здравоохранения. Учителя из Гомеля пишут, что очень много детей болеет».

«В одной из минских школ, по сообщениям наших читателей (информация получена от медсестры школы) на справках о болезни на этой неделе 61% учащихся. Сотрудники школы бьют тревогу и возмущаются, почему школа не закрывается на карантин. Дети болеют с высокой температурой, однако те редкие, кто делает тест на ковид, получают отрицательный результат».

«105-я школа города Минска: в одном из классов начальной школы из 24 человек посещают занятия всего трое, остальные болеют. Учителя болеют также массово».

«В Гродно также отмечают подъем детской заболеваемости, в том числе речь идет и про тяжелые коронавирусные инфекции. Сообщают также о некотором количестве летальных исходов у детей. Более подробную информацию из этических соображений мы дать не можем», — пишет Telegram-канал.

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