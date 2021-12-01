Глава Минобороны Литвы призвал к еще более жестким санкциям против белорусского режима 1 1.12.2021, 17:08

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Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

В новом «черном списке» оказались 17 пособников режима и 11 компаний.

В четверг ЕС готовится объявить пятый пакет санкций против режима Лукашенко за его подстрекательскую роль в миграционном кризисе на восточной границе Евросоюза, пишет delfi.lt. По данным СМИ, в новом пакете санкций оказались 17 различных белорусских должностных лиц, среди них - глава белорусской погранслужбы Анатолий Лаппо, другие должностные лица, судьи.

В списке находятся также 11 юридических лиц, среди них – государственная авиакомпания "Белавия". Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее сообщал, что часть стран ЕС пытаются исключить "Белавиа" из санкционного списка.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул, что санкции в отношении режима Лукашенко являются решением не одной Литвы, а общеевропейским решением. Он также призвал ужесточить уже имеющиеся санкции. "Я считаю, что (список) не является достаточным", – сказал Анушаускас журналистам накануне заседания правительства.

"Всегда есть исключения и консенсусы", – сказал министр. Он также призвал пересмотреть действующие сейчас санкции, чтобы они стали более эффективными. В качестве одного из примеров он назвал санкции ЕС в отношении "Беларуськалия". По словам министра, они не действуют должным образом по причине оговорок в санкциях, связанных с реализацией долгосрочных контрактов. "Я думаю, что для эффективности санкций они должны быть всеобъемлющими", – отметил Анушаускас. В этом году через границу с Беларусью в Литву нелегально попали более 4 тыс. мигрантов.

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