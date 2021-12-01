Блинкен пригрозил России санкциями, которых не применяли ранее 1.12.2021, 20:20

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Вашингтон призвал Россию отвести свои войска от украинской границы.

В случае агрессии России против Украины Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

«Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом», — цитирует Reuters госсекретаря США.

Вашингтон призвал Россию отвести свои войска от украинской границы. «Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит», — продолжил Блинкен.

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