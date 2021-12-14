Чему научил белорусов транспортный налог? 3 14.12.2021, 15:24

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Фото: bymedia

Мнение автомобилистов.

15 декабря – последний день, когда можно без последствий уплатить аванс по транспортному налогу.

Издание abw.by посмотрело, как появление этого платежа повлияло на белорусских автомобилистов и чему их научило.

Пришло понимание, что сделку купли-продажи надо оформлять по закону и вовремя

Кто-то знал, а кто-то в этом году с удивлением обнаружил, что за ним числится давно проданный автомобиль, который новый владелец так и не поставил на учет, и принялся его искать. У некоторых получилось найти транспорт раньше, у других позже, а кто-то ищет машину до сих пор. При этом правоохранительные органы, "Белтехосмотр" и страховые организации в официальных комментариях отказались помогать, объяснив свою позицию тем, что имущество было передано добровольно, а не украдено или угнано, то есть поиск таких авто не входит в компетенцию милиции, а личные данные физических лиц организации передавать не вправе.

Судя по многочисленным рассказам, некоторым автовладельцам на помощь все же приходили страховые агенты, которые давали номер телефона человека, последним оформлявшего страховку. К счастью, как правило, новые владельцы были не против того, чтобы узаконить сделку или утилизировать транспорт, если он был в очень плохом состоянии.

Для поиска таких автомобилей двое гродненцев создали сайт и несколько групп в социальных сетях. Но в настоящий момент сайт не работает, а активности в группах практически нет. Связаться с создателями сайта не удалось, поэтому узнать, скольким автомобилистам помог проект и много ли осталось тех, кто автомобиль так и не нашел, мы не смогли.

А если авто давно разобрано? У владельцев таких машин появилась возможность снять их с учета для утилизации, если за последние три года не было доказательств, что они эксплуатируются, даже если не сохранились "номера" и техпаспорт. Но если владелец ранее поставил машину на "транзиты", а новый хозяин ее утилизировал, удалить ее из базы можно, только если найти документы и "номера". Правда, нашлись покупатели, которые из-за этой возможности собственников пострадали. Например, в редакцию поступило несколько обращений от читателей, которые купили старые автомобили и мотоцикл, неспешно доводили их до ума, а через какое-то время узнали, что бывший владелец снял их с учета для утилизации в 2021 году, так как не нашел номер телефона покупателя. При этом обратного хода процедура не имеет. Единственный шанс – пробовать добиться отмены через суд.

Доверие к счет-справке уменьшилось

В марте мы проверяли, сколько владельцев автомобилей из нашей базы будут готовы отдать свое имущество без переоформления. Результаты были следующими: почти половина опрошенных нами автомобилистов согласилась оформить сделку только в ГАИ с оформлением договора купли-продажи; четырех человек удалось уговорить на оформления счет-справки; двое продавцов оказались "перекупами", которые вместе с прочими документами обещали передать нам ксерокопию паспорта прежнего владельца; а один, так как прежний владелец авто недавно умер, а он еще не вступил в наследство, готов был отдать машину сейчас, а переоформить через несколько месяцев.

Мы повторили эксперимент: из восьми автомобилистов оформить счет-справку согласились лишь двое, остальные настаивали на переоформлении автомобиля только в ГАИ. О передаче автомобиля без переоформления даже на короткий срок никто из продавцов и слушать не хотел – все ответили, что не намерены платить транспортный налог, пока кто-то будет кататься на их машине, а потом искать ее по всей стране.

Опрос в нашем Telegram-канале показал, что 70% подписчиков продают и покупают автомобили только по договору купли-продажи, 7% всегда оформляли сделку с помощью счет-справки и планируют делать это и дальше, 23% относятся к этому документу нейтрально. Конечно, эти данные выборочные, но, судя по общению с автомобилистами, с появлением обязательного ежегодного платежа отношение к переоформлению стало более осторожным, так как платить налог за машину, которой пользуется чужой человек, не хочется никому.

Стали ли чище дворы?

Владельцы старых автомобилей не спешат расставаться с ними не из-за ностальгии, а потому, что не могут продать за хорошие деньги. Транспортный налог ввели не для того, чтобы бороться с автохламом, но в перспективе он все же будет влиять на решения автомобилистов, и каждый платеж будет заставлять их задуматься о возможной продаже или утилизации старого авто.

Как выяснилось в разговорах с автомобилистами, многие знают людей, которых налог сподвиг на избавление от хлама. Причем некоторые на всякий случай старались избавиться даже от тех машин, налог за которые платить не нужно. Например, во время подготовки репортажа из МРЭО в Ждановичах мы общались с мужчиной, который торопился до 1 июля снять с учета давно разобранный автомобиль 1990 года, несмотря на то что платить за него не придется. А во время подготовки репортажа о работе водителя эвакуатора один из клиентов вызвал героя нашего материала, чтобы перевезти в гараж к знакомым старую Mazda, кузов которой почти сгнил, а заниматься ею у хозяина сначала не было времени, а потом и желания. По его словам, узнав о налоге, он попытался продать машину 2001 г.в. за 600$, но так как покупатель не нашелся, решил не отдавать машину за бесценок, а снять ее с учета и продать по запчастям.

Стали ли наши дворы чище? Мы позвонили в один из минских ЖЭСов, и нам ответили, что сейчас на их территории нет ни одного неэксплуатируемого автомобиля.

"Весной было несколько машин, согласно 348-му указу администрацией района они были вывезены на охраняемые стоянки. Те автомобили были убраны, а новые в подобном состоянии не появились", – сказали нам по телефону.

В то же время репортаж из Гродно не показал значительного улучшения ситуации в областном центре – коллега пришел к выводу, что если некоторые автомобили и были убраны, то на их месте появились новые.

В ГАИ рассказали, что за 10 месяцев в столичном регионе с учета с целью утилизации сняли порядка 4 тысяч транспортных средств, однако в эту статистику включен и транспорт, который был разобран давно. А в ОАО "Белвторчермет" нам сообщили, что количество автомобилей, сданных в этом году, выросло, хотя конкретные цифры назвать не смогли.

"Отдельной статистики о количестве привезенных на предприятие транспортных средств у нас нет, но чисто визуально увеличение мы заметили", – сказали нам.

При этом предприниматели, которые занимаются разбором и сдачей автомобилей на металлолом, увеличения количества клиентов не заметили. Один из них отметил, что последние годы люди охотно сдают старые машины в утиль, но в этом году резкого всплеска клиентов не было:

"В среднем нам предлагают 1-2 автомобиля в неделю. Это стандартная цифра, в прошлом году заявок было столько же. Чаще люди предлагают разукомплектованные кузова, которые сами вывезти не могут, а для нас это нерентабельно, на такие заявки мы не выезжаем. Мы забираем только целые автомобили и только по городу, потому что последующая разборка хоть как-то окупает перевозку".

Вырос ли спрос на машины, за которые налог платить не надо?

Судя по количеству объявлений, появление налога значительно не изменило рынок автомобилей, выпущенных в конце 1980-х – начале 1990-х. Предложений достаточно, а цены скорее зависят от состояния автомобиля и его возраста, чем от того, нужно за него платить налог или нет.

Например, объявление о продаже Ford Orion 1990 года размещено на нашем сайте с апреля, хозяин выставил стоимость 750$.

"Я не горю желанием продавать его и потихоньку ремонтирую как для себя. Получится продать за нормальную цену – значит, отдам. Реальный покупатель, как видите, еще не нашелся, "перекупы" звонят", – рассказал он.

Владелец Citroёn BX 1989 г.в. также около полугода продает свой автомобиль, за который хочет около 1000$. Стоимость для авто такого года приличная, но машина в хорошем состоянии, зимой хранится в гараже. Мужчина признается, что ажиотажного спроса на нее нет, но значительно снижать стоимость он не собирается. А вот Audi 100, выпущенная в 1990 году, оказалась уже продана – хозяин первоначально выставил ценник 800$, при продаже сбросил цену до 500$.

"Это рабочий автомобиль, по технической части он в идеальном состоянии, а вот кузов сгнил. Покупателей было много, думаю, именно из-за его состояния. В результате его купил человек, который потом переставит запчасти с этой машины в свою".

В Минске автохаусы практически не берут на свои площадки машины старше 1995-2000 г.в., поэтому сотрудники не заметили изменений, связанных с налогом.

"В этом году стало больше машин с техосмотром, но его наличие не является решающим фактором при покупке", – рассказали они.

А вот в областях машин конца 1980-х – начала 1990-х больше, но, как рассказали сотрудники, при прочих равных условиях покупатель скорее выберет машину помоложе, пусть и с отягощением.

"Факт наличия или отсутствия налога не становится решающим при покупке, – говорит сотрудник одного из областных автохаусов. – На решение купить ту или иную машину скорее влияет ее возраст и цена – каждый хочет купить машину моложе и лучше. У нас легко уходят машины за 2-3 тысячи долларов, на авто подороже уже приходится искать покупателя".

Белорусы стали активнее проходить техосмотр

Это событие связано не с транспортным налогом, а с исчезновением госпошлины на допуск ТС к участию в дорожном движении, которая действовала на протяжении 7 лет до него. В первый же месяц после ее исчезновения на станциях выстроились огромный очереди. По данным УП "Белтехосмотр", за 10 месяцев текущего года общее количество выданных разрешений составило почти 1,5 млн, что в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. К тому же желание автомобилистов приехать на станцию периодически "подогревалось" Госавтоинспекцией, сообщавшей о введении штрафов за техосмотр по камерам.

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