Как минский айтишник в Лондоне получил отказ в 400 компаниях и запустил свой бизнес 11 17.12.2021, 15:47

7,796

Впервые про переезд в Лондон семья задумалась три года назад.

В октябре 2020 года маркетолог из Минска Денис Лазаренков вместе с женой шли по аэропорту Лондона с одной мыслью: в Англию они приехали надолго. В тот момент у Дениса не было постоянной работы, жилья в новом городе, друзей. Впереди предстоял карантин и длинный локдаун. Денис подался на 400 вакансий и ему везде отказали. Он рассказал dev.by: почему выбрал для переезда один из самых дорогих городов мира, как выглядел худший день в Лондоне и сбылся ли основной страх — денег на жизнь может не хватить.

Сейчас Денису 31 год, вместе с супругой он снимает квартиру в историческом районе Сity of London, открыл своё digital агентство. Осенью 2020 года всё было не так радужно: «Прилетели в спортивных костюмах с двумя маленькими чемоданами, которые берут в ручную кладь лоукостов».

— Мы до последнего не знали: поедем или нет. Решили за 10 дней до вылета, — говорит Денис. — Ещё летом жена поступила в магистратуру Лондонского университета искусств, оставалось сдать IELTS. И тут приходит результат — сдала экзамен блестяще. Видимо, судьба. Едем! Хотя где-то в глубине души надеялся, что супруга его завалит. Было бы спокойнее и комфортнее остаться дома, — улыбается.

«Самое сложное — понять, как себя зарекомендовать в Англии»

Впервые про переезд в Лондон семья задумалась три года назад. К Англии у них особая симпатия: выросли на Гарри Поттере, любят сериал «Острые козырьки», слушают английскую музыку и здесь же в Бирмингеме Денис больше 5 лет назад сделал будущей жене предложение.

— Я такой english boy, — говорит он. — Всю жизнь учил английский. До переезда трижды был в Лондоне. И он — очень разный. Это город, который состоит из бывших 13 деревень. При этом — он такой аутентичный сноб, который смотрит на тебя сверху: «Я вот такой. Немножко селянин, немножко высокомерный, мне никто не нужен. Любите меня таким». И с точки зрения true original, Лондон, конечно, может дать фору многим городам мира.

Еще до всех событий Денис работал с английским стартапом — помогал ему развиваться. Выручка, которая стояла на одном месте 2 года, стала расти, и стартап смог после этого поднять миллион фунтов. Этот стартап Денис расценивал как запасной аэродром — зацепку для переезда в Лондон в случае чего. Но в 2020-м, когда нужно было переезжать, этот запасной аэродром «закрылся».

Были и другие неудачи. В начале 2020-го Денис участвовал в двух стартапах: один развивал, в другом работал. Но грянул коронавирус и первый пришлось закрыть, по второму — пришло увольнение. В пандемию брать на работу никто не хотел. И тут — переезд. Самое сложное было понять, как себя зарекомендовать в Англии, где новичков никто не ждал.

Денис разослал резюме на 400 ваканский. Везде ему отказали по-английски. Для себя сделал вывод: в маркетинг «с улицы» вообще не хотят брать иностранцев. У аналитиков и программистов на трудоустройство в Лондоне есть шансы, правда нужно знать английский и иметь визу на руках, лучшая из которых Exceptional Talent Promise (в ней наибольший набор привилегий и свободы).

Но общее для всех специальностей, говорит Денис: здесь работает «клубная система». Нужно, чтобы тебя кто-то порекомендовал.

Здесь, говорит Денис, отработала карма и прошлые заслуги. Первую работу он нашёл через стартап, из его уволили.

— Свели меня с менеджером фонда, который вложил в них деньги. Тот познакомил с одним из своих портфельных икоммерс проектов, — вспоминает Денис.

«В Лондоне всё оценивают холодно и по деньгам»

— Какой основной страх был при переезде? Деньги, конечно. Я не понимал, откуда будет приходить cash flow. Работы не было работы, у супруги — недешевая магистратура, — вспоминает Денис.

Оказалось, не так всё страшно. Да, в Лондоне безумно дорогая недвижимость: на маленьком острове живёт больше 67 миллионов человек и все хотят свой дом. Квартиры стоят по миллиону фунтов (примерно $1300 тыс.), цены безумные.

— Чтобы вы понимали, речь про двухкомнатную квартиру, а не дом, — уточняет Денис. — Правда здесь очень хорошие ипотеки, низкие процентные ставки. Но только если вы работаете full-time в английской компании. Для self-employed таких преференций нет.

Осилить лондонское жилье помог ковид.

— Мы переехали и увидели, что в историческом районе City of London живёт всего семь тысяч человек: во время пандемии офисы закрылись, люди уехали, благодаря этому мы смогли ухватить маленькую квартиру с 25% скидкой.

Квартира обошлась около 1,300 фунтов с коммуналкой (это примерно 4 330 белoруcских рублей). Риелтор рассказал, за 14 лет работы это самые низкие арендные ставки в городе, — говорит Денис.

Траты семьи на еду выросли в 2,5 раза. Если в Минске на продукты в месяц уходило примерно 400 евро (340 фунтов), в Лондоне — 900 фунтов (то есть больше 1000 евро). Денис и его жена Маргарита придумали, как каждый раз не испытывать шок: вместо фунтов представляли рубли и получались минские цены. Например, кофе за 3,5 фунта превращали в кофе за 3,5 рубля. Вроде недорого, а на самом деле за чашку капучино выходит 12 рублей. Зато, когда выезжают в другие страны, смеются: «Ой, в фунтах это так мало. Будем брать».

— Лондон гораздо медленнее, здесь всё оценивают холодно и по деньгам. И при этом у большинства ничего не ёкает. Деньги — приоритет. Если они есть, пожалуйста, живи, плати страховку, налоги, мы таких людей любим. Думаю, поэтому этот город так любят русские олигархи, — говорит Денис.

— Ещё в Лондоне есть большая русская диаспора, которая называет себя London Grad. Белoрусcкая гораздо меньше, но сейчас стала очень активной. Люди помогают друг другу собирать какие-то вещи, деньги.

Из удивительного: в Лондоне время меряют годами. Для них то, что мы живем здесь один год — ничто, ерунда. Первое время меня это очень удивляло. Как так? Вон, сколько я за месяц всего успел! Но нет, не работает.

«Это дно. Дальше падать нельзя»

— Денис, а помните свой худший день в Лондоне? — спрашиваем.

— Это было почти год назад. Я очень нервничал, заканчивалась работа над моим стартапом (его потом пришлось закрыть), денег особо не было, общий семейный бюджет быстро расходился на аренду, еду и магистратуру. Во время локдауна сильно набрал вес, начались проблемы со здоровьем из-за того, что долго сидел. Поход к доктору стал переломным моментом, подумал: «Все, это дно. Дальше падать нельзя, нужно что-то менять». Это заставило задуматься и искать варианты решения.

В то лето Денис похудел на 8 килограммов, увлёкся боксом, стал много ходить. Знал, что закроет стартап, но уже не боялся, поскольку работал над новым проектом — своим собственным агентством.

Что ещё повлияло на решение стартовать бизнес в UK? Денис говорит, что за год жизни в Англии его дважды увольняли из лондонских стартапов и везде обещали опционы, бонусы, а когда речь заходила про трудоустройство в Великобритании — разговор сходил на нет. Нужно было что-то придумывать самому. Дальше следовало определиться с направлением:

— Моя специализация — digital-маркетинг и аналитика. Всегда интересовали икоммерсы, ещё в 2013 году делали с женой первый интернет-магазин креативных товаров для дома в Беларуси. Возможно, тема интернет-торговли мне так близка, потому что моя бабушка была директором магазина в Солигорске. В общем, я понял: с точки зрения генерации денег я более эффективен на икоммерсах.

Ещё аргумент: Великобритания — третья в мире по развитости интернет-торговли и нахождение здесь дает возможность мне и нашей компании работать на этом рынке с местными клиентами более эффективно и по маркетингу, и по продажам, — говорит Денис.

Чтобы открыть свой бизнес Денис заплатил 12 фунтов (40 рублей) и за один день прошёл онлайн-регистрацию.

Есть нюанс: для собственного дела в Англии нужны визы Exceptional Talent (Promise) или Startup. Студенческая или просто рабочая не подходят.

Что по налогам? Если годовая выручка в год до 12.500 фунтов (41 600 рублей), она не облагается налогом. А дальше процент такой: 12 571 — 50 270 фунтов — 20%, 50 000 -150 000 — 40%, выше — 45%.

Инвест-фондом для Дениса стал один из партнёров: он советует агентство своим профильным клиентам и нетворку.

Сейчас в агентстве работает десять человек, несколько команд на подряде и планы: удвоить годовую выручку уже через год. Через три — стать миллионной компанией.

Не пугает стереотип, что в чужой стране никогда не станете своими?

Не станем. Мы выросли с другим культурным кодом, впитали его и это нормально. Но глобализация сделала свое дело: есть международные фильмы, песни, книги. Недавно со стоматологом обсуждали творчество канадского певца Майкла Бубле. Представьте, об этом говорят: я, белoрус, доктор-англичанин и его помощница из Испании. Лондон — интернациональный мегаполис. По статистике, 53% населения здесь не англичане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».