Ученые нашли одного из последних ихтиозавров на Земле 2.12.2021, 13:05

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Существо обитало на нашей планете 130 миллионов лет назад.

Международная группа ученых из Канады, Колумбии и Германии обнаружила останки нового вида рептилий. Как сообщается на сайте Университета Макгилла, существо было одним из последних ихтиозавров, живших на Земле, пишет «Зеркало недели. Украина».

Отмечается, что исследователи обнаружили хорошо сохранившийся череп, длина которого составляет примерно метр. По словам ученых, у нового вида развились уникальные зубы, которые позволяли ему питаться крупной добычей.

«В то время как у других ихтиозавров были мелкие зубы одинакового размера для кормления мелкой добычей, этот новый вид изменил размер и расстояние между зубами, чтобы создать арсенал для уничтожения крупной пищи, такой как большая рыба и другие морские рептилии», - заявил Ханс Ларрсон, директор музея Редпат в Университете Макгилла.

Новый вид назвали Kyhytysuka, что в переводе с языка коренных жителей центральной Колумбии означает «тот, кто режет чем-то острым».

Ученые отмечают, что обнаружение нового вида проливает свет на эволюцию ихтиозавров. Они сравнили останки Kyhytysuka с другими подобными рептилиями юрского и мелового периода, и смогли определить новый тип ихтиозавров.

По словам исследователей, новый вид существовал в раннем меловом периоде – важном времени изменений в истории нашей планеты. Тогда Земля выходила из относительно прохладного периода, уровень моря повышался, а суперконтинент Пангея разделился на северную и южную части суши.

«Многие классические морские экосистемы юрского периода, состоящие из глубоководных ихтиозавров, плезиозавров с короткой шеей и адаптированных к морю крокодилов, сменились новыми линиями плезиозавров с длинной шеей, морских черепах, крупных морских ящериц, называемых мозазаврами, а теперь и этого ихтиозавра», - заявила одна из авторов исследования Дирли Кортес.

Ученые также добавили, что им удалось обнаружить множество новых видов в породах, в которых был найден новый ихтиозавр. Они считают, что в те времена этот регион Колумбии был «горячей точкой» биоразнообразия. Исследователи намерены провести дальнейший анализ найденных останков, чтобы лучше понять эволюцию морских экосистем в переходное время.

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