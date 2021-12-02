В Минске на месте колонии, где был бунт, начали строить жилой район 5 2.12.2021, 14:32

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Во время бунта заключенные таранили грузовиком ворота и забрасывали охрану металлическими болванками.

В Минске в районе Северного поселка (район улиц Ангарской и Магнитной) начинают строить новый жилой район. Это место примечательно тем, что раньше тут была колония, в которой однажды вспыхнул бунт.

Теперь на площадку бывшей исправительно-трудовой колонии №7 «зашел» УКС Заводского района, пишет «Минский курьер».

Начальник отдела архитектуры администрации Заводского района Марина Пивоварчик рассказывает:

— Наиболее масштабный проект — жилая застройка в границах улиц Ангарской — Магнитной. Здесь возведут 8 жилых домов в конструкциях «МАПИДа». Улицы Магнитная и Ангарская будут реконструированы. Предусмотрено строительство новой улицы, объекта обслуживания, двух многоуровневых открытых автостоянок на 292 машино-места каждая, а также благоустройство прилегающей территории. На строительной площадке подрядчик уже устанавливает временные ограждения.

Судя по карте-схеме, тут будет 5 односекционных столбиков и 3 многоподъездных дома, дополняет (Realt.by https://realt.by/news/article/32235/). Для кого будет это жилье не сообщается. Но, учитывая нынешнюю строительную политику города, можно предположить, что большинство квартир здесь будет для очередников.

На объекте уже появился паспорт объекта, закончить строительство обещают 7 марта 2023 года.

Исправительная колония ИТК-7, она же УЖ-15/7, изначально предназначалась для содержания осужденных женщин-инвалидов, а в мужскую колонию общего режима ее перепрофилировали в 1961-м. После «горбачевской амнистии» сюда свезли 1.600 заключенных не только из БССР, но и из российских городов. А 2 ноября 1987 года случился бунт, в котором принимало участие около 2 тысяч из содержащихся 3 тысяч заключенных. Они пробовали пробить грузовиком ворота колонии, забрасывали солдат металлическими болванками и устроили несколько пожаров. Бунт длился до утра, после чего заключенных удалось усмирить. Вскоре после этого колонию расформировали.

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