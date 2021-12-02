Цены на нефть Brent упали ниже $66 за баррель 3 2.12.2021, 17:42

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Нефтяные котировки обвалились более чем на 4%.

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте падала на 4,5%, до $65,8 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Однако почти сразу цена выросла более чем на доллар — по состоянию 17:11 мск на фьючерсы на нефть теряют 2,3% и торгуются на уровне $67,3 за баррель, сообщает РБК.

Снижение котировок началось после сообщения о том, что страны ОПЕК+ почти пришли к соглашению продолжить запланированное ранее увеличение добычи в январе на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В мае 2020 года крупнейшие производители нефти договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки с последующим постепенным увеличением добычи. Министры стран ОПЕК+ каждый месяц проводят встречи, чтобы принять решение об уровне добычи на следующий месяц. Начиная с августа 2021 года, участники соглашения увеличивали добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц.

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