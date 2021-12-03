Какой ответ готовит НАТО Кремлю 2 3.12.2021, 12:50

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Военные средства сдерживания агрессии России — не единственные.

Россия заплатит высокую цену в случае новой агрессии против Украины, а Киев уже сейчас может рассчитывать на поддержку со стороны НАТО в случае нападения, пишет "Европейская правда".

Такие заявления прозвучали по итогам министерской встречи Североатлантического альянса в Риге.

Главной темой для переговоров министров был украинский вопрос. А именно российские военные маневры, в которых западная разведка видит подготовку к новому этапу российской агрессии.

Украина пока не является членом НАТО, но по итогам встречи в Риге в НАТО четко заявили, что, несмотря на это, не собираются покидать своего ключевого партнера наедине с российскими войсками.

В НАТО признаются, что Москва игнорирует их призывы к разговорам. Поэтому НАТО активно работает над военным компонентом и укреплением своей обороны.

Основные усилия сконцентрированы на восточном фланге, где, кроме России, теперь еще обострилась ситуация с Беларусью.

Во время рижской встречи генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО быстро отправить в Латвию до 40 тысяч военных, в случае необходимости.

Также он заявил, что НАТО будет активно содействовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. И призвал страны-члены к активному двустороннему оборонному сотрудничеству с Киевом.

Еще одна идея, которая дискутируется, но пока не утверждена – направить в Украину военный контингент из отдельных государств-членов Альянса. Причем для сдерживания возможной агрессии РФ не нужно будет даже направлять их на Донбасс – достаточно, чтобы военные были расположены где-то не очень далеко от границы.

И тогда нападение РФ на место их расквартирования означало бы нападение на военных этого натовского государства, а не только на украинскую армию.

Впрочем, военные средства сдерживания агрессии России – не единственные, к которым может прибегнуть Альянс. В НАТО согласовали путь, по которому санкции не будут нуждаться в единогласном одобрении.

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