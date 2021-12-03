В Турции нападающий встал в ворота и выиграл серию пенальти 1 3.12.2021, 13:00

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Курьезная ситуация произошла в матче Кубка Турции.

В матче 1/32 финала Кубка Турции между "Хатайспором" и "Эюпспором" произошел забавный эпизод.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте при счете 1:1 вратарь "Хатайспора" получил прямую красную карточку. Все замены были сделаны, а в ворота встал капитан и нападающий Маме Диуф, отмечает "Зеркало недели. Украина".

В дополнительное время у тренеров есть право еще на одну замену, и у "Хатайспора" появился запасной голкипер. Но и он удалился на 121-й минуте за фол последней надежды, а в ворота снова встал Маме Диуф.

В итоге, Диуф сначала реализовал пенальти в послематчевой серии, а потом и выиграл ее, будучи голкипером.

Таким образом, "Хатайспор" прошел в 1/16 финала Кубка Турции, победив без двух удаленных вратарей и с нападающим в воротах в серии пенальти.

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