Что будет с рейсами «Белавиа» и ценами на билеты? 2 3.12.2021, 20:25

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Санкции уже повлияли на работу авиакомпании.

Высокий туристический сезон закончился, но спрос на перелеты есть в любое время. Для вылетов из Беларуси уже действовал ряд ограничений, а накануне ЕС распространил санкции на авиакомпанию «Белавиа». «Онлайнер» разбирался, что все это значит для белорусов.

Что означают эти санкции — это ограничения для самолетов, перелетов в какие-то страны?

В официальном журнале ЕС приводится объяснение причин, почему «Белавиа» включили в санкционный список. Но конкретные запреты там не прописаны.

Тем не менее эта ситуация уже повлияла на работу авиакомпании.

— В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, — сообщили в «Белавиа».

По информации на сайте компании, в начале года было 29 воздушных судов.

«В начале года у „Белавиа“ находилось 18 самолетов в лизинге. Строго соблюдая контракты, частично мы вернули самолеты по требованию лизинговых компаний», — рассказывал глава авиакомпании Игорь Чергинец в конце ноября.

В авиакомпании считают, что этого вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне — как регулярных, так и чартерных.

Самый большой коммерческий флот в мире у авиакомпании American Airlines — около 900 самолетов. У других гигантов немецкой Lufthansa и американской United Airlines — примерно по 760 самолетов.

В «Белавиа» заявляют, что введенные ограничения не отразятся на рейсах, которые уже запланированы в текущем расписании. Но отдельные корректировки могут быть.

— Зимнее расписание сформировано. Как и ранее, в процессе работы и анализа загруженности рейсов в расписание могут вноситься точечные корректировки на протяжении всего сезона, связанные с оптимизацией ротации самолетов и построением оптимальной стыковочной базы.

Подавляющее большинство рейсов будет выполнено по расписанию. В единичных случаях изменения расписания пассажиры регулярных рейсов предупреждаются об этом персонально, при изменении расписания чартерных рейсов информируется заказчик рейса, — говорят представители авиаперевозчика.

А что с чартерами?

В туристических компаниях поясняют, что на данный момент чартеры из Беларуси летают только в Египет. Корректировок в расписании не было.

— Конечно, турфирмы тоже следят за тем, что происходит, потому что у нас есть зависимость от чартеров. Сейчас летаем только в Египет, соответственно, задействовано не столько много самолетов, чтобы, условно говоря, их не хватило. Куда больше бортов надо в летний сезон, когда есть Турция и, возможно, другие направления.

Из регулярных направлений, куда сейчас летают туристы, это Эмираты. Там, как обычно, летают «Белавиа» и flydubai.

Вообще, особенность зимнего сезона — это экзотические направления с вылетом из Москвы. Это не массовый поток туристов. К тому же часть людей, которые собирались сейчас лететь, из-за нового штамма омикрон решили выждать время, посмотреть, как будет все развиваться.

Другая ситуация: билет куплен, теперь думаю о том, чтобы его сдать. Мне вернут деньги? Или я могу полететь позже?

Деньги за билеты возвращаются в соответствии с правилами выбранного тарифа. Не для всех тарифов возврат билетов разрешен.

Изменить дату путешествия можно с доплатой или без нее, это зависит от выбранного тарифа.

Можно ли сейчас улететь на отдых и потом застрять в другой стране?

— Риска застрять в чужой стране нет. Государства, в которые сейчас выполняются полеты, открыты для «Белавиа», новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием, — говорят в авиакомпании.

Цены на авиабилеты меняются динамически и зависят от текущей и прогнозируемой загрузки рейсов, спроса на авиаперевозки по конкретному направлению и других факторов.

А что будет летом, когда туристы массово захотят на море?

Пока ни турфирмы, ни авиакомпании не дают конкретики. О новых направлениях говорить не приходится.

— При планировании расписания полетов в летний период 2022 года авиакомпания исходит из реального количества самолетов во флоте, — ответили в «Белавиа».

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