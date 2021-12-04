Врачи назвали лучшие фрукты и овощи для укрепления сердца 4.12.2021, 10:37

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Некоторые из них, кроме того, улучшают память и работу мозга.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых распространенных в мире, которые часто приводят к летальному исходу.

Для здоровья сердца и сосудов необходимо не только вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься физической нагрузкой, но и правильно питаться, пишет u-news.com.ua.

По словам врачей-кардиологов, укрепить наше сердце и сосуды могут помочь довольно доступные и распространенные продукты.

В их список вошли орехи, рыба, листовые овощи и авокадо. Эти продукты полезны тем, что в них содержится много жиров, причем, в больших количествах.

Дело в том, что развитию такого заболеванию как атеросклероз и повышению "плохого" холестерина способствует недостаток жирных кислот в рационе. Поэтому, чтобы не избежать этих проблем, необходимо употреблять рыбу – сардину, тунца, скумбрию и форель.

В состав авокадо входят не только полезные жиры, но и большое количество калия, который необходим для здоровья сердца.

Орехи тоже должны обязательно входить в рацион человека, поскольку в них содержатся полиненасыщенные жиры. Особенно много их содержится в миндале, грецких и кедровых орехах. Однако медики рекомендует их перед употреблением замачивать. Употребляя орехи ежедневно, организм пополнится запасами жирных кислот, улучшится работа сердечной мышцы, снизится риск развития тяжелых заболеваний, улучшится память и работа мозга.

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