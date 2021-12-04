Зима пришла, а живущие в частных домах белорусы не могут купить дрова 13 4.12.2021, 20:10

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В чем причина?

Читатели сигнализируют «Вечернему Бобруйску»: который месяц нельзя купить дрова. «Горрайтопсбыт»: причина – в резком росте спроса. И то, что за топливом все рванули в одно время.

В редакцию обратился Иван Ткачев, хозяин частного дома на ул. Парижской Коммуны. «Я уже который месяц не могу купить дрова, – пожаловался Иван Лукич. – В прошлые годы я выписывал их, и мне дня через три-четыре уже привозили. В этом году подал заявку 29 сентября и по сей день (разговор шел в конце ноября – прим. ред.) дрова не получил. И такая проблема у многих, с кем я общался. Что делать? Уже холодно, а топить нечем».

Вопрос читателя журналисты адресовали руководству филиала «Бобруйский горрайтопсбыт» Могилевского коммунального областного унитарного производственного предприятия «Облтопливо».

В последнее время действительно образовалась очередь желающих приобрести дрова, подтвердила ведущий экономист Ирина Болбас. Хотя в предыдущие годы, по ее словам, в Бобруйском горрайтопсбыте наблюдалась обратная тенденция. Так, в 2020 году, по сравнению с 2016-м, спрос на дрова упал на 32 процента.

– При планировании работы в 2021 году мы использовали данные прошлых лет, учитывали эту тенденцию, – поясняет Ирина Васильевна. – Однако с середины третьего квартала стали наблюдать резкий рост спроса на дрова. В день может обратиться до 40 человек! Причины такого роста нам неизвестны.

Что касается читателя, то, как уточнила Ирина Болбас, с Иваном Лукичом был заключен договор на поставку 4,9 кубометров дров с оказанием услуги по распиловке.

По словам ведущего экономиста, клиента должны были обслужить в период с 29 ноября по 1 декабря.

Есть ли проблемы с поставкой топлива?

По словам Ирины Болбас, напротив – в этом году, по сравнению с прошлым, объем поставок дров в гортоп даже вырос на 27 процентов. И брикет поставляют регулярно.

Бобруйский горайтопсбыт сотрудничает с Бобруйским, Быховским, Кличевским и Глусским лесхозами. Реализует смешанные дрова, в основном хвойные породы.

Существуют нормы отпуска твердых видов топлива на одно домовладение в год. По топливному брикету это – 3 тонны, по дровам – 4,9 кубометров. При реализации двух видов топлива – 2 тонны брикета и 2,6 кубометра дров.

В связи с возросшим спросом на дрова резко выросла и нагрузка на работников предприятия (некоторые из которых, к тому же, болеют), а потому временно приостановлено оказание таких услуг населению, как колка и доставка дров, говорит ведущий экономист. Пока их оказывают только инвалидам 1-й и 2-й групп.

В общем, чтобы не сидеть зимой без дров, работники горрайтопсбыта, как всегда, советуют обращаться за топливом как можно раньше.

А что в Могилеве? Очередь в 120 человек

– Действительно, проблема такая есть, – признает повышенный ажиотаж директор предприятия Владимир Путрин. – И у нее две причины – субъективная и объективная. К субъективной я бы отнес инфантильность нашего населения. О дровах нужно озаботиться не тогда, когда ударили морозы, а заранее – летом. Между тем, ни одной заявки от граждан к нам с мая по август не поступило. Зато поздней осенью заявки посыпались одна за другой, и образовалась очередь в 120 человек. В ноябре ее удалось сократить до 90 человек. Но в одночасье проблему не решить.

К объективным причинам он отнес переход многих ЖКХ на местные виды топлива. Объемы заготовки древесины значительно увеличились, и лесхозы не всегда с этим справляются. «И это касается не только Могилевской области», – подчеркивает директор гортопсбыта.

Граждане могут приобрести уже колотые дрова и так называемые «чурки», порезанные по два метра. Машина таких дров обойдется приблизительно в 220 руб. (цена сильно зависит от того, куда везти).

Почем дрова у частников?

Вокруг Могилева полно частных лесопилок. Скорее всего, вам предложат так называемые «обрезки» или древесные отходы – то, что осталось после изготовления досок, брусков и пр. Это, конечно, не березовые поленья, но, во-первых, они дешевле, во-вторых, не нужно стоять в очереди и, в-третьих, «обрезки» легко резать. Взял обычную «шведку» – и через час у вас гора дров.

Цены везде примерно одинаковые – машина «обрезков» объемом 5 кубометров (этого вполне хватит на зиму и еще останется) обойдется в 280 руб. Плюс стоимость доставки (по Могилеву – 20 руб.).

Несколько советов: попросите привезти вам не сильно тонкие «отходы», проследите за тем, чтобы вам не привезли гнилые или сырые дрова и – торгуйтесь. Можно сэкономить.

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