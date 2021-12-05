Рейган, газопровод и санкции: история повторяется Роман Трунов, «Росбалт»

5.12.2021, 14:44

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Российскому руководству пора вспомнить о судьбе СССР, распавшегося в декабре 1991 года.

«История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса», — утверждал немецкий философ Гегель. Вот и сейчас в очередной раз предоставляется повод проверить истинность этого умозаключения.

Прошло без малого сорок лет с того дня, как 40-й президент Соединенных Штатов Рональд Рейган начал свой крестовый поход против мирового коммунизма. 29 декабря 1981 года администрация США ввела целый ряд экономических санкций против СССР. Поводом послужило введение чрезвычайного положения в Польской Народной Республике, которое начало действовать 13 декабря. Вашингтон посчитал, что Москва приложила к этому руку.

Американским компаниям, в частности, было запрещено поставлять в страну Советов электронное и нефтегазовое оборудование. Таким способом Соединенные Штаты пытались помешать строительству советского экспортного газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Однако тогда, как и в нынешнем случае с «Северным потоком — 2», затея американцев оказалась неудачной из-за позиции нескольких западноевропейских стран, и в первую очередь — Германии. Трубопровод, который сегодня проходит, в том числе, и по территории современной Украины, как известно, был построен и введен в строй.

Между тем это не единственная историческая ассоциация, которую вызывают события тех лет. Несмотря на кажущийся неуспех тогдашних американских санкций, спустя десять лет СССР перестал существовать. Обращает на себя внимание и тот факт, что нынешние запреты, введенные Западом против России после начала конфликта Москвы и Киева, действуют с 2014 года, то есть уже семь лет. Таким образом, в данном случае окончание десятилетнего периода приходится на 2024 год, когда, не исключено, будет переизбираться Владимир Путин.

Здесь кстати сказать о громкой инициативе двух американских конгрессменов, Стива Коэна и Джо Уилсона. В минувшем ноябре они внесли в Палату представителей Конгресса США проект резолюции (в случае принятия документ будет носить рекомендательный характер), в которой предложили не признавать Путина президентом России, если он будет баллотироваться в 2024 году. Скорее всего, это простое совпадение, но выглядит оно весьма символично. Впрочем, ведь и Рейган поставил во главу угла борьбу символов, противостояние «свободного мира» и «империи зла», и общеизвестно, чем все это закончилось. А между тем Советский Союз, имевший немалое число сателлитов, был куда как более грозной силой, по сравнению с РФ.

Не то что теперь. Даже Украина, один из столпов бывшего СССР, вышла из-под российского влияния и всячески борется с прежними догмами, столь милыми нынешним обитателям Кремля. Некогда вторая по значимости союзная республика, надо заметить, вообще заняла место Польши в борьбе с имперским центром. Как и в свое время поляки, украинцы нанесли множество чувствительных ударов по статусу России как регионального гегемона. И перспективы возвращения мятежного Киева под скипетр Москвы выглядят все более призрачными.

На днях это предположение получило очередное подтверждение. Сначала замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сделала жесткое заявление в адрес России: «Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». А затем и сам глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен усилил эффект слов своего заместителя: «Мы ясно дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путем принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались».

Правда, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил Киеву, что «принцип коллективной безопасности распространяется только на страны-члены НАТО». Однако совсем без поддержки Североатлантический альянс Украину не оставит, постарался успокоить киевские власти высокопоставленный международный бюрократ. При этом он отверг саму мысль о том, что у России может быть «сфера интересов» за пределами ее границ. В противном случае Москву ждут «финансовые и экономические санкции и политические запреты».

Как бы там ни было, практически все эксперты, которые приняли участие в заседании Политклуба «Росбалта», высказали осторожные предположения, что полномасштабная война между Россией и Украиной в настоящее время маловероятна. Причем не из-за неготовности российской армии, с этим как раз все в порядке, а по причинам, обусловленным внутриполитической обстановкой и внешнеполитическими обстоятельствами.

С этими утверждениями трудно не согласиться. Ведь в начале этого года российские военные уже проводили масштабные учения, сосредоточив по всей длине российско-украинской границы значительный воинский контингент. Демонстрация силы была очевидной. Кроме того, тогда же Дмитрий Козак, отвечающий в Администрации президента за отношения с Украиной, напомнил Киеву слова Владимира Путина о том, что любые его попытки вернуть контроль над Донецком и Луганском военным путем неизбежно приведут к весьма печальным последствиям вплоть до исчезновения современного украинского государства.

В тот раз Вашингтон услышал недвусмысленное предупреждение Москвы. Поскольку вскоре председатель американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли установил прямой контакт с главой российского Генерального штаба Валерием Герасимовым. Переговоры высокопоставленных военачальников привели к саммиту в Женеве, на котором Владимир Путин и Джо Байден возобновили обсуждение стратегических проблем. После чего некоторое время продолжалась, как говорили раньше, «разрядка международной напряженности». Так что сейчас, похоже, Кремль, бряцая оружием, снова прибег к испытанному приему, чтобы сделать Белый дом более сговорчивым по целому ряду вопросов.

Вместе с тем крайне сомнительно, что российское руководство решится напасть на Украину. Ведь это неминуемо обернется новыми санкциями. Как ни крути, но трудно представить, что в Кремле этого не понимают и пойдут на столь рискованный шаг. Тем более что судьба СССР, распавшегося в декабре 1991 года, лучшее тому напоминание. Впрочем, это если смотреть с рациональной точки зрения.

Роман Трунов, «Росбалт»

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