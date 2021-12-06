FT: США убедили Европу в подготовке Россией вторжения в Украину

FT: США убедили Европу в подготовке Россией вторжения в Украину2
- 6.12.2021, 11:33
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Европейские союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи.
Некоторые страны ЕС изначально с недоверием отнеслись к предупреждениям США о подготовке Россией вторжения в Украину, однако Вашингтону удалось их убедить после предоставления разведывательной информации, цитирует издание Financial Times «Новое время».
Один из источников издания рассказал, что многие союзники США «не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи».
Газета отмечает, что разведданные США «помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин», в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину.
Распространение информации началось в начале ноября, до встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО, на которой в основном обсуждали Украину.
В статье говорится, что данные разведки помогли переключить разговор с того, было ли предупреждение США правильным, на то, как лучше сдержать агрессию России.