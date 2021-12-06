FT: США убедили Европу в подготовке Россией вторжения в Украину 2 6.12.2021, 11:33

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Европейские союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи.

Некоторые страны ЕС изначально с недоверием отнеслись к предупреждениям США о подготовке Россией вторжения в Украину, однако Вашингтону удалось их убедить после предоставления разведывательной информации, цитирует издание Financial Times «Новое время».

Один из источников издания рассказал, что многие союзники США «не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи».

Газета отмечает, что разведданные США «помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин», в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину.

Распространение информации началось в начале ноября, до встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО, на которой в основном обсуждали Украину.

В статье говорится, что данные разведки помогли переключить разговор с того, было ли предупреждение США правильным, на то, как лучше сдержать агрессию России.

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