Группа ABBA выпустила клип на рождественскую песню1
- 6.12.2021, 15:36
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В ролике дети предстают в образах участников группы.
Легендарная шведская группа ABBA выпустила клип на рождественскую песню Little Things. Песня вошла в альбом Voyage, который стал первой пластинкой коллектива, выпущенной за 40 лет, пишет zn.ua.
В клипе показывают группу детей, которая видит по телевизору сюжет о создании виртуальных аватаров участников АВВА. После этого они начинают готовиться к музыкальному шоу, в котором предстают в образе членов коллектива.