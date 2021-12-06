Группа ABBA выпустила клип на рождественскую песню 1 6.12.2021, 15:36

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В ролике дети предстают в образах участников группы.

Легендарная шведская группа ABBA выпустила клип на рождественскую песню Little Things. Песня вошла в альбом Voyage, который стал первой пластинкой коллектива, выпущенной за 40 лет, пишет zn.ua.

В клипе показывают группу детей, которая видит по телевизору сюжет о создании виртуальных аватаров участников АВВА. После этого они начинают готовиться к музыкальному шоу, в котором предстают в образе членов коллектива.

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