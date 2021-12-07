Foreign Policy: Украина попросила у США оружие, предназначавшееся для Афганистана 3 7.12.2021, 9:46

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В список вошли средства для воздушной и морской обороны, а также электронной борьбы.

Министр обороны Украины Алексей Резников в середине ноябре обратился к своему американскому коллеге Ллойду Остину с просьбой на случай вторжения России расширить поставки оружия Киеву — в том числе предоставить ему оружие, предназначавшееся Афганистану до его захвата талибами. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника.

Резников передал Остину список желаемого оружия, в том числе средств для воздушной, морской обороны и электронной борьбы, рассказал собеседник. В частности, в нем говорилось о принадлежащих США вертолетах Ми-17, которые изначально планировалось поставить американским военным в Афганистане.

В Вашингтоне пока обдумывают запрос Украины, как и другие варианты мер по предотвращению возможного вторжения России — в том числе, экономических санкций. Тем временем чиновников из американского Минобороны отправили в Киев для оценки нужд украинских ВВС.

С конца октября западные СМИ сообщают о наращивании российских войск у границ с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в приграничных регионах скопились около ста тысяч российских военных. К началу декабря эти оценки выросли до 175 тысяч. в приграничных регионах.

По данным американской разведки, Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. В США начали продумывать санкции против России на случай вторжения, включающие меры против ближайшего окружения Путина, российских банков и суверенного долга страны, а также отключение России от международной платежной системы SWIFT.

7 декабря состоится разговор по видеосвязи между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, во время которого они планируют обсудить ситуацию на границе с Украиной.

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