Журналисты сравнили цены в белорусских магазинах сейчас и пятилетней давности 1 7.12.2021, 14:23

2,818

Растут как на дрожжах.

Недавно журналисты onliner.by сходили в гипермаркет и зафиксировали, как изменились цены с 2016 года.

Например, швейцарские конфеты Lindor за пять лет подорожали в 2,5 раза: стоили они 39,94 рубля за килограмм, а сейчас – 99,84. Смесь из пяти злаков «Во! Ложка» была представлена за 2 рубля 29 копеек. Пять лет назад такую же кашу можно было взять за 1 рубль 25 копеек. Получается, что цена выросла на 35%. За килограмм «Столичной» муки высшего сорта сейчас нужно отдать 1 рубль 51 копейку. А пять лет назад – 1 рубль 9 копеек, подорожала на 38 %. Что с макаронами? Дешево и сердито – это «Пастораль», за 900-граммовую пачку рожков просят 1 рубль 37 копеек против пятилетних 1 рубля 12 копеек, то есть плюс 22 %.

Пять лет назад за 1 рубль 21 копейку можно было позволить три эквадорских банана, сейчас две штуки. Пучок лука или укропа в прошлый раз стоил 98 копеек. Сегодня самый дешевый вариант продается по 1 рублю 34 копейки. Плюс 37 % к цене пятилетней давности.

В молочном отделе когда-то литр молока 1,5% «Славянские традиции» стоил 1 рубль 1 копейку. Сегодня это же молоко обойдется в 1 рубль 48 копеек, и это не за литр, а 0,9. Получается плюс 46 % к цене, не считая изменившийся объем. Пачку творога 250 граммов раньше можно было купить за 98 копеек. Сегодня самый дешевый вариант стоит 1 рубль 22 копейки. Итого плюс 24 %. За баночку «Вассаби», которая пять лет назад стоила 1 рубль 41 копейку, сегодня придется отдать почти 2 рубля. Плюс 40 %.

Рекордно подорожал горошек: в 2016 году можно было найти баночку за 85 копеек, а сегодня акционный вариант стоит 2,53 рубля.

Литр апельсинового сока когда-то продавался за 1 рубль 36 копеек. Самый дешевый нынешний стоит 1 рубль 93 копейки. Плюс 42 %.

Пол-литра средства для мытья посуды «Миф» когда-то стоил 1 рубль 53 копейки. Сейчас такую бутылочку отдают за 2 рубля 83 копейки,

Литр Coca-Cola стал дороже на 65 %: в 2016 году был 1 рубль 23 копейки, сегодня же 2 рубля 3 копейки.

Да, средняя зарплата у белорусов также росла: в октябре 2021 года она составила 1478,9 рубля, а в октябре 2016-го белорусы в среднем зарабатывали 722,9 рубля. Но не у всех зарплаты растут так же быстро, как цифры официальной статистики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».