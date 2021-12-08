Что известно о членах нового правительства Германии 1 8.12.2021, 13:33

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Штрихи к портрету министров.

В среду, 8 декабря, бундестаг избрал нового канцлера - социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz), а потом приводит к присяге его самого и членов нового правительства Германии, сформированного из представителей трех партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ), либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90"/"Зеленые". По их политическим цветам - красный, желтый, зеленый - новую правительственную коалицию в ФРГ называют "светофором", пишет "Немецкая волна".

"Желтые" и "зеленые" определились со своими кандидатами на министерские посты еще на прошлой неделе. "Красные" медлили и назвали имена глав причитающихся им министерств только в последний момент. Так какое оно, новое правительство Германии, сменяющее кабинет Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая после 16 лет у власти уходит на пенсию?

Новое правительство моложе и в нем больше женщин

Новое правительство будет большим, чем прежнее, за счет того, что сферой строительства, которая раньше относилась к полномочиям МВД, теперь будет заниматься отдельное ведомство. В результате число членов кабинета министров, включая самого канцлера, увеличилось с 16 до 17.

Перед выборами и в ходе коалиционных переговоров Олаф Шольц клятвенно обещал, что его правительство "будет, как минимум, наполовину состоять из женщин". Но 17 пополам не делится, поэтому Шольц схитрил и себя самого из этой арифметики исключил. Из 16 же министров половину и в самом деле теперь составляют женщины.

Средний возраст "светофора" - 50,4 лет. Правительство Шольца чуть моложе, чем все четыре правительства Ангелы Меркель в те моменты, когда они приступали к исполнению своих обязанностей. Средний возраст ее министров в 2018 году был 51,2 года. Самые молодые в новом правительстве - "зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Анне Шпигель (Anne Spiegel). Обеим по 40 лет. Первая стала министром иностранных дел, вторая - министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Самый "взрослый" член нового кабинета министров - сам Олаф Шольц. Ему 63 года.

Новые и старые лица в кабинете Шольца

Если учесть, что консерваторы Ангелы Меркель проиграли выборы и не будут представлены в новом правительстве ФРГ, неудивительно, что его состав сильно обновился: за счет пяти "зеленых" министров, четырех либералов, но только двух новых фигур во главе тех семи ведомств, которые достались социал-демократам (или за ними остались).

Почти все представители СДПГ в правительстве Меркель сохранили за собой министерские портфели, правда, уступив свои прежние новым партнерам по коалиции. Исключение составляют только Хубертус Хайль (Hubertus Heil), оставшийся на посту министра труда и социальных вопросов, и бывший глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) - ему вообще не нашлось места в новом кабинете министров после того, как внешнеполитическое ведомство отошло к "зеленым".

Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ уступила место министра юстиции либералу, а сама стала уже третьей женщиной подряд на посту главы Минобороны. Свенья Шульце (Svenja Schulze), которая руководила министерством охраны окружающей среды и ядерной безопасности, перешедшим к "зеленым", теперь возглавляет министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития.

Таким образом социал-демократы Ламбрехт и Шульце оказались во главе ведомств, которые наряду с "зеленым" МИД, будут участвовать в выработке внешнеполитического курса Германии, основные направления которого так или иначе определяет канцлер.

Из гостей телевизионных ток-шоу в министры здравоохранения

Самая яркая и вместе с тем небесспорная и противоречивая фигура в новом немецком правительстве - министр здравоохранения социал-демократ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). В Германии его знают очень хорошо: 58-лений врач-эпидемиолог с запоминающейся внешностью - постоянный гость бесчисленных телевизионных ток-шоу, в которых он своим характерным, слегка гнусавым голосом цитирует научные исследования о коронавирусе, предостерегает от легкомысленного поведения в условиях пандемии и требует ужесточения карантинных мер.

Лаутербах производит впечатление типичного "научного червя". В профессиональных знаниях нового министра здравоохранения никто в Германии не сомневается. Тем не менее назначение Лаутербаха на этот пост было одновременно и ожидаемым, и сюрпризом. С одной стороны, вроде бы без него никак не обойтись, он у всех на виду, признанный эксперт. Но, с другой стороны, Лаутербах слывет своенравным человеком, не способным работать в команде и руководить таким крупным коллективом, как министерство здравоохранения. К тому же в новой должности ему придется не изучать и цитировать научные исследования, а, например, организовывать бесперебойное снабжение вакцинами от коронавируса немецких врачей и прививочные центры.

Министр сельского хозяйства - давний борец за легализацию марихуаны

К числу премьер можно отнести назначение министром внутренних дел 51-летней Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Впервые этим министерством будет руководить женщина - вторая из двух новых социал-демократических фигур в правительстве Олафа Шольца, а также назначение "зеленого" Джема Оздемира (Cem Özdemir) министром сельского хозяйства.

Оздемир - первый министр федерального правительства с миграционным бэкграундом. Его родители-гастарбайтеры приехали из Турции в начале 60-х годов прошлого века, когда Германия остро нуждалась в рабочих руках, здесь они и познакомились. Родился он в 1965 году в городке Бад Урах под Штутгартом в Баден-Вюртемберге и считает себя коренным швабом.

16-летним подростком Оздемир примкнул к партии "зеленых", в которой сделал успешную карьеру: в 1994 году он стал в бундестаге первым депутатом турецкого происхождения, а с 2008 до 2018 года был одним из двух сопредседателей этой партии. Во внутрипартийной борьбе за "зеленые" министерские портфели в новом правительстве он обошел сопредседателя парламентской фракции Антона Хофрайтера (Anton Hofreiter), биолога по образованию.

В последние годы Джем Оздемир занимался преимущественно внешнеполитическими темами, интереса к аграрным не проявлял. Правда, один шумный контакт с растениеводством у него был: в 2014 году в Сети появилось видео с Оздемиром и кустом марихуаны у него на балконе. Заведенное на политика дело было "за незначительностью правонарушения" вскоре закрыто, а сам он позднее утверждал, что растение попало в кадр неслучайно. Тем самым, мол, Оздемир хотел поддержать политическое требование своей партии о легализации каннабиса. Своей цели он почти добился: новое правительство намерено и в самом деле легализовать продажу и употребление марихуаны.

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