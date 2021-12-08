В Академии искусств началась кадровая чистка 6 8.12.2021, 17:14

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Уволена проректор, требовавшая восстановить отчисленных студентов.

В белорусской Академии искусств проходит кадровая чистка, сообщают источники Telegram-канала «Выборы видишь».

Сообщается об увольнении 25 преподавателей. Год назад они отказались подписать одно из провластных писем, а также не захотели вступать в профсоюз.

Источники сообщают, что этим цифрам можно доверять. Сами они говорят об увольнении, как минимум, десятка преподавателей. Но некоторым другим сотрудникам уже сообщили, что в будущем им не будут продлены контракты. Поэтому озвученная цифра в 25 человек, скорее всего отражает масштаб происходящего.

Среди уволенных — проректор по учебной работе Елена Бохан. На сайте учебного заведения графа с фамилией напротив ее должности пустая.

Осенью 2020 года из Академии искусств активно отчисляли студентов. Елена Бохан не стала подписывать соответствующий приказ, а также в числе других сотрудников потребовала восстановить их в вузе.

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