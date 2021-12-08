В стране продолжаются массовые увольнения работников 6 8.12.2021, 17:25

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Специалистов лишают работы по политическим мотивам.

Белорусы разных профессий рассказали о массовых увольнениях, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».

Мозырь. На предприятия «Мозырьпромстрой», Мозырский НПЗ, «Мозырьсоль» пришли списки людей для увольнения. Лишать специалистов работы решили якобы по политическим мотивам: кого-то заметили на протестах, кто-то не подписался за Лукашенко.

РУП «Белтелеком» Брестский филиал. Уволили несколько человек и зам. директора по «собственному желанию». Зам. по идеологии на предприятии теперь новый, списки на увольнения идут ему от спецслужб.

Белплемживобъединение БПЖО. Приходят указания сверху. Всех, чей номер телефона запилинговался на маршах или около них, заставляют писать заявления по собственному желанию. Независимо от стажа работы и должности.

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