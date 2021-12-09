FT: Новый канцлер Германии допускает остановку «Северного потока-2» 9.12.2021, 14:54

Олаф Шольц не будет держаться за проект так, как Ангела Меркель.

Новая парламентская коалиция Германии рассмотрит возможность остановки Северного потока-2, трубопровода, по которому российский газ будет поставляться в Европу, в рамках пакета санкций, наложенных на Россию в случае ее вторжения в Украину, сообщает Financial Times.

По информации издания, вступивший в должность 8 декабря канцлер Олаф Шольц не будет держаться за проект Северный поток-2 так же, как Ангела Меркель. При "большой коалиции" Меркель Германия поддерживала Северный поток-2, но в новой коалиции велика роль "зеленых", длительное время выступавших против.

Шольц заявлял, что Германия стремится к соблюдению принципа нерушимости границ, и назвал угрозы Украине "совершенно неприемлемой ситуацией". Тем не менее он отказался прямо сказать, что закроет проект в случае вторжения, заметив, что сертификация и запуск газопровода проходят по "упорядоченной процедуре".

В то же время FT со ссылкой на чиновников администрации Байдена пишет, что Шольц в целом поддерживает цели США по оказанию давления на Путина с целью предотвращения вторжения.

В конце мая США решили не вводить санкции против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией. Согласно договоренности Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. За это ей обещают санкции. 10 сентября Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2. 23 сентября палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода.

23 ноября стало известно, что США вводят новые санкции против российско-немецкого газопровода Северный поток-2: против двух судов, ведущих строительство газопровода, и российской компании Transadria Ltd.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а в НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.

Чиновники администрации Байдена в США заявляли, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода Северный поток-2, если Россия вторгнется в Украину, сообщал Reuters.

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