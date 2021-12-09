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Цензор зарисовал в письме политзаключенного слова о сухой голодовке

  • 9.12.2021, 22:08
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Цензор зарисовал в письме политзаключенного слова о сухой голодовке
Геннадий Смирнов

Также цензору не понравилось и предложение об угрозах посадить политзаключенного в карцер.

Цензор зарисовал в письме белорусского политзаключенного Геннадия Смирнова слова о его планах объявить сухую голодовку. Но их удалось прочесть. Пока неизвестно, начал ли Смирнов голодать в Барановичском СИЗО-6. Как отмечают правозащитники, письмо датировано 28 ноября.

"Я второй раз объявляю сухую голодовку, так как не доходят все письма и не оказывается медицинская помощь", — писал Геннадий Смирнов. Голодовку он планировал держать "пока не будут выполнены его законные требования".

Также цензору не понравилось и предложение об угрозах посадить политзаключенного в карцер. Он его зарисовал, но опять же эти слова удалось прочитать.

Геннадия Смирнова и его сына Вячеслава обвинили в оскорблении Лукашенко (отца ещё обвинили и в сопротивлении милиционеру). Его наказали 2,5 годами колонии, а сына — 2 годами "химии".

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