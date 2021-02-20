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Компания Pfizer пообещала удвоить объемы производства вакцин от COVID-19

  • 20.02.2021, 18:28
Компания Pfizer пообещала удвоить объемы производства вакцин от COVID-19

Ныне Pfizer производит около 5 миллионов доз в неделю.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает, что количество производимых ей доз вакцины от COVID-19 будет удвоено: ныне Pfizer производит около 5 млн доз в неделю, передает «Голос Америки».

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что сумеет выполнить обещание о распространении 100 млн доз вакцин в первые сто дней пребывания в должности.

«Ныне мы рассчитываем, что сможем обеспечить всех американцев вакцинами к концу июля. Это не означает, что все американцы будут привиты, но что будет доступно достаточное количество доз», – сказал Байден.

Pfizer сообщил, что предоставит США 100 млн доз к концу марта и еще 100 млн к концу мая. По состоянию на 17 февраля компания поставила 40 млн доз.

Компания Moderna, которая также производит вакцину, согласилась поставить США 300 млн доз к концу июля.

Энтони Фаучи, советник президента Байдена, ранее отметил, что спрос на вакцины существенно превышает предложение.

Ныне привиты менее 15% населения США, эпидемия COVID-19 унесла почти 500 тыс жизней.

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