США готовятся дать России ответ на хакерскую атаку 1 22.02.2021, 9:30

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Ответ будет включать сочетание нескольких инструментов.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что США ответят на хакерскую атаку на компанию SolarWinds в течение "недель, а не месяцев". В результате атаки, в которой подозревают Россию, пострадали несколько правительственных ведомств США, сообщает "Голос Америки".

В интервью телеканалу CBS Салливан рассказал, что Белый дом попросил разведывательное сообщество провести дополнительную работу - по установлению виновных. Необхоидмо уточнить, как произошла эта хакерская атака, какой ущерб она нанесла, каковы масштабы вторжения, пояснил советник Белого дома по национальной безопасности.

По словам Салливана, подготовка ответа потребует нескольких недель, а не месяцев. Ответ будет включать сочетание нескольких инструментов, как он подчеркнул, "видимых и невидимых".

Джейк Салливан заявил, что в намерения США входит "сделать так, чтобы Россия поняла, где США проводят черту в отношении такого рода деятельности".

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