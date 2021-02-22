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«Крумкачы» пожаловались на Белорусскую федерацию футбола в УЕФА

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  • 22.02.2021, 12:46
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«Крумкачы» пожаловались на Белорусскую федерацию футбола в УЕФА

АБФФ нарушает регламент чемпионата Беларуси по футболу.

"Крумкачы" пожаловались на Белорусскую федерацию футбола в УЕФА. Минскую команду, занявшую в первой лиге третье место, не допустили к процедуре лицензирования для участия в элите в 2021 году. Зато допущена "Сморгонь", которая была 6-й в турнирной таблице. "Крумкачы" сначала вели переписку с руководством АБФФ, обращая внимание на нарушение регламента лицензирования и устава организации. Теперь же клуб обратился в дисциплинарный комитет УЕФА, отмечает "Еврорадио".

На прошлой неделе стало известно, что итальянский миллиардер Маурицио Миан хотел бы вложить деньги в "Крумкачы". Как пишет tut.by, Миан и его партнер Виталий Кутузов надеются, что команда сможет в этом году выступить в элите — такие теоретические шансы еще есть. Если не получится, видимо, инвесторы от своих планов пока откажутся.

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