Приземление истукана 5 Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

23.02.2021, 9:32

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Алексей Мельников

А россияне будете водить хороводы на Лубянке вокруг восставшего из грязи идола.

Соединенные Штаты посадили на Марс (в который раз!) марсоход. Из Москвы — жидкие аплодисменты, вялые поздравления. У самих-то нет в космосе ничего, показать нечего, перспектив нет. Остается только хлопать, да растягивать старую кожу на лицах, скалить зубы в принужденных улыбках.

Зато есть ответ — зарыться в подлые норы истории, вытащить оттуда, натужно кряхтя памятник палачу Дзержинскому. Вбить его обратно колом на Лубянку. Ославить себя перед всем светом.

Не наши корабли будут бороздить просторы Вселенной. На пыльных тропинках далеких планет останутся чужие следы. А вы будете водить хороводы на Лубянке вокруг восставшего из грязи истукана. Пялиться в его оловянные, пустые глаза.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

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