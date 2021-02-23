Позорное фиаско российских ударных БПЛА 5 Александр Коваленко

23.02.2021, 11:18

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Вместо эффективного оружия пропаганда создала очередную «картинку».

На протяжении всего 2020 года Турция демонстрировала неоспоримое доминирование своих ударных БПЛА, в районах стратегического и геополитического интереса России. Начав прошлый год с методичного нивелирования сил и средств сирийско-российской группировки в провинции Идлиб, Анкара очень быстро переключилась на Ливию, где силы Халифы Хафтара и российские наемники ЧВК "Вагнер" демонстрировали чудеса скоростного отступления от Триполи, с потерями не только в живой силе, но и такой специализированной технике как ЗРПК "Панцирь-С1". Ну, а завершающим аккордом в этой симфонии российского позора, стала операция в Нагорном Карабахе, в ходе которой турецкие ударные БПЛА и израильские барражирующие боеприпасы не оставили ни единого шанса на победу армянским формированиям.

В итоге, российской пропаганде нужно было срочно продемонстрировать некие успехи на плацдарме развития ударных БПЛА. Но, проблема заключается в том, что без наличия нужных технологий, данное направление в России значительно забуксовало после 2014 года и фактически впало в состояние анабиоза. Но менее чем за неделю, ряд российских СМИ сообщили о прорыве целой плеяды отечественных БПЛА.

Россиянам решили показать сразу и российский проект БПЛА С-70 "Охотник", и рассказать о поступающем на вооружение ВКС РФ ударном БПЛА «Орион», в 2019 году рухнувшем в Рязанской области, но, как оказалось, принимавшем активное участие в операции ВКС РФ в Сирии, умудрившемся совершить 17 ударных и 20 разведывательных вылетов.

А 20 февраля, Уральский завод гражданской авиации, внезапно, подписал с Министерством обороны РФ государственный контракт на поставку установочной партии БПЛА «Альтиус-РУ», что с учетом тотального анабиоза проекта с 2019 года и вовсе стало сенсацией!

Возникает вопрос, как Россия, страна, более десятилетия не способная довести до ума концепцию легких ударных БПЛА, не говоря уже об ударных тяжелых беспилотниках, всего за считанные месяцы умудрилась совершить такой разительный скачок?

В случае с ударным БПЛА "Орион", мы действительно можем говорить о фазе испытаний в зоне боевых действий – в Сирии. Но тут важно вспомнить то, что Сирия, давно ставшая полигоном для испытания российского оружия, также считается местом сомнительных испытаний такой техники как истребитель пятого поколения Су-57, БМПТ "Терминатор-2", роботизированный комплекс "Уран-9".

Например, Су-57 пробыл в Сирии всего пару дней, совершив лишь один вылет и то не боевой. БМПТ "Терминатор-2" в Сирии также не заводился в зону активных боевых действий и, по сути, не был испытан в условиях реального боя. Что же до "Уран-9", то провал его применения в Сирии уже стал легендой.

С другой стороны, вся эта техника формально побывала в Сирии и формально приняла участие в военной операции российского контингента в этой стране. Аналогично и с БПЛА "Орион", в Сирии он побывал, а вот его реальное боевое применение имело ли место на самом деле и, наносил ли он удары по показанным в новостных сюжетах объектам – вопрос. С учетом того, что россияне нагло фабрикуют подобные съемки даже на уровне президента России (вспомнить хотя бы как Владимир Путин показывал работу американских ударных вертолетов Оливеру Стоуну, выдавая видео за спецоперацию ВКС РФ), для сомнений есть причины.

Что же до БПЛА «Альтиус-РУ», то в 2020 году под данный проект Уральскому заводу гражданской авиации были выданы производственные мощности Казанского Вертолетного Завода, а также объекты Опытно-конструкторского бюро имени М. П. Симонова, которое с 2011 года не могло довести до ума проект тяжелого БПЛА, а главного конструктора ОКБ Александра Гомзина обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств.

Дилемма же в том, что те площади, которые выбил под себя Уральский завод гражданской авиации, не подходят для реализации проекта тяжелого БПЛА, а сам УЗГА никогда не занимался проектами тяжелых БПЛА. Звездным часом УЗГА была лицензионная сборка израильского БПЛА BirdEye 400, который в РФ выходит под названием «Застава», и Searcher Mk II, он же — «Форпост».

И вот, компания, которая не имеет опыта производства тяжелых БПЛА, подмявшая под себя производственные мощности, которые требуют серьезных финансовых вложений и затрат человеко-часов, получила контракт на поставку летательного аппарата, который на сегодняшний день взлетал исключительно разгруженным — без дополнительного электронного оборудования, не говоря уже о вооружении.

Но, в российских СМИ обывателям этого не расскажут. Им будут скармливать ура-патриотические истории о том, что направление создания и производства ударных БПЛА в России, менее чем за полгода совершило небывалый рывок… Рывок, после десятилетий застоя.

А как же иначе, деморализующий эффект от турецких БПЛА следует экстренно гасить увеличенными дозами "правильной" пропаганды.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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