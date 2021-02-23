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Российский политолог: Лукашенко приезжал за деньгами, но Путин их давать не хочет

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  • 23.02.2021, 17:17
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Российский политолог: Лукашенко приезжал за деньгами, но Путин их давать не хочет

Глава Кремля и белорусский узурпатор с трудом друг друга переносят.

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что правитель Беларуси не остался доволен неформальными переговорами с президентом России в Сочи 22 февраля.

— Не оставляет ощущение некоторой искусственности, когда перед телекамерами один президент предлагает другому покататься на лыжах, а второй ему в ответ говорит: «Как хорошо, что мы в обычной одежде», — сказал Орешкин «Настоящему времени». — Для этого они, что ли, собрались?

Понятно, что на самом деле сказать нечего, не потому, что что-то засекречено, а потому что не договорились. Лукашенко приезжал за деньгами, и это понятно.

А Путин хочет представить своим избирателям четвертую геополитическую победу с тем, чтобы приподнять свой падающий рейтинг. И это тоже понятно. У него было три победы: чеченская, грузинская и украинская. Сейчас он хочет организовать белорусскую: присоединить территорию Беларуси, так или иначе, хотя бы виртуально представить ее своим избирателям.

Дмитрий Орешкин считает, что Лукашенко живет в значительной степени за счет подачек Путина. Главе Кремля приходится терпеть выходки белорусского диктатора, хотя он его не переносит:

— Из этого всего я делаю вывод, что Лукашенко приехал, денег не получил, потому что Путин ему не хочет их давать.

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