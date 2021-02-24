Лукашенко «попал под огонь» на том фронте, где он наиболее слаб 6 24.02.2021, 9:56

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Фото: «Наша Ніва»

Протесты будут расти и он проиграет с вероятностью в 100%.

В последнее время из уст представителей власти прозвучало много инициатив по «вырезанию» частного бизнеса, отказу от рыночной экономики, которой де-факто у нас и не было, и вообще – к возвращению к экономическим практикам далекого советского прошлого.

На практике многие из этих идей уже реализуются. Торговые сети «вырезаются», банки прессуются, ИП душатся, и далее по списку. Зато опять не первое десятилетие «спасается», например, велозавод, планируется «распилить» еще миллиард на дополнительную модернизацию пресловутой деревообработки, профинансировать иные государственные «титаники индустрии» и, конечно, колхозы, пишет Юрий Пшенник в статье на сайте «Наше мнение».

В принципе, все это можно сравнить с отменой НЭПа Сталиным. Тогда последовали обнищание, потом голодомор, усиление репрессий и прочие подобные явления. Причем перебои с продуктами питания, к примеру, начались сразу же после отмены НЭПа, уже в 1928 году, то есть еще до коллективизации. Ее и начали для того, чтобы увеличить поставки продовольствия от крестьян государству. Получилось наоборот – голод, а не изобилие. У нас вопрос так пока не стоит, но преследование за импорт, в том числе продовольствия, вплоть до уголовного преследования вкупе с ориентацией на «выжигание» частного бизнеса ни к чему хорошему привести не может. Только к ухудшению экономической ситуации.

Или еще: у нас закрывают «не те» торговые сети. Большевики в свое время целенаправленно вырезали купцов, дескать совершенно ненужные паразиты, говорили тогда. Госплан все спланирует и справедливо распределит. После этого дефицит потребительских товаров наблюдался уже постоянно. Вплоть до самого краха СССР. У нас пока в магазинах есть «все», правда оно дороже с каждым днем. Но ведь процесс вырезания купцов у нас пока в самом начале. Следствием такой политики станет обвал – если не всей экономики, то, как минимум, уровня жизни граждан. Он уже и начался. Достаточно посмотреть «жировки» за январь. Или на цены в магазинах и аптеках. И это еще только «цветочки», после вырезания всех «не тех» дела в экономике станут гораздо хуже. И затронет это не только «простонародье», но и низшие звенья «вертикали» вместе с силовиками.

И ПВТ очень вероятно обескровят. Это пытались сделать еще несколько лет назад. Аналогично и с остальным негосударственным бизнесом. «НЭП» отменен, впереди «голодомор». Да, не весь частный бизнес закроют, конфискуют или национализируют. Что-то формально останется частным, сменив владельцев на людей, что-то возьмут под прямое управление, формально не меняя статуса и т.п. Но по любому это деградация и частного сектора экономики и экономики вообще.

При этом в госсекторе никаких новых идей нет и не предвидится, ибо там только один «генератор идей», напрочь застрявший в прошлом и принимающий добивающие экономику решения, а не спасающие ее, как он уверен. Экономика ему однозначно не подчиняется, это давно известно. Вот он и решил ее «уничтожить».

Но у режима есть очень слабые стороны. И вот Лукашенко начал войну и на том фронте, где он наиболее слаб, где почти всегда проигрывал, в сфере экономики. И здесь он снова должен проиграть с вероятностью если не 100%, то 99% точно. Или народ смирится с абсолютной нищетой, или режим все же падет. Но смириться придется и низшему звену «вертикали» и силовиков: по ним тоже «вырезание» экономики ударит, они ведь тоже в магазины ходят и коммуналку оплачивают. Так что протестная база теоретически должна расти.

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