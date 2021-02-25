СМИ: Лукашенко и Путин поругались в Сочи 13 25.02.2021, 11:28

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Ситуация для узурпатора является совершенно безвыходной.

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи завершилась не только безрезультативно, но и вероятно стала причиной очередного охлаждения отношений между автократами, пишет издание avia.pro.

Согласно данным издания «Telegraf», белорусский диктатор попытался надавить на Путина, что вызвало едва ли не ссору между двумя правителями.

«Судя по внушительному молчанию как минских, так и московских инсайдеров, разговор в Сочи между Путиным и Лукашенко был весьма и весьма жестким. Не исключено, что они там вчера даже и поругались. По крайней мере два (!) телефонных разговора Медведева и Путина с Лукашенко вдогон вчерашним переговорам на это недвусмысленно намекают», - такая информация появилась в российских «Телеграм»-сообществах.

Тем не менее, ситуация для Лукашенко является совершенно безвыходной – разругавшись с Россией, он окажется полностью изолированным, особенно учитывая тот факт, что Европа уже выдвинула Минску условия возобновления диалога между двумя сторонами.

«Сразу несколько источников в двух делегациях сказали, что переговоры в Сочи были непростыми и Москва предельно жестко высказала свое недовольство тактикой Минска. «Главное — проблема не решена; вопросы отложены. Хотя Минск утверждает, что все под контролем — это далеко не так. Проблемы нарастают; экономический кризис налицо; конфликт с обществом не решен; стратегия репрессий увеличивает риски на фоне активизации Запада», — пишет avia.pro.

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