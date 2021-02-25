Как белорусы Варшавы помечают продукцию завода олигарха Мошенского

Как белорусы Варшавы помечают продукцию завода олигарха Мошенского2
- 25.02.2021, 12:47
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Фотофакт.
Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» опубликовал фото из польского магазина.
«В Варшаве решили, что упаковки продукции "Санта-Бремор" лучше украшать понятным для каждого языком — наглядно. Соответственно, покупатель сразу видит, что компания принадлежит одному из кошельков узурпатора из соседней страны. А там уже выбор каждого: хочет ли пан или пани кушать продукты с возможным добавлением человечины», — пишет Telegram-канал.
Напомним, компания «Санта-Бремор» принадлежит Александру Мошенскому — связанному с Лукашенко олигарху.