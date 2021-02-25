закрыть
25 февраля 2021, четверг, 13:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как белорусы Варшавы помечают продукцию завода олигарха Мошенского

2
  • 25.02.2021, 12:47
  • 2,524
Как белорусы Варшавы помечают продукцию завода олигарха Мошенского

Фотофакт.

Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» опубликовал фото из польского магазина.

«В Варшаве решили, что упаковки продукции "Санта-Бремор" лучше украшать понятным для каждого языком — наглядно. Соответственно, покупатель сразу видит, что компания принадлежит одному из кошельков узурпатора из соседней страны. А там уже выбор каждого: хочет ли пан или пани кушать продукты с возможным добавлением человечины», — пишет Telegram-канал.

Напомним, компания «Санта-Бремор» принадлежит Александру Мошенскому — связанному с Лукашенко олигарху.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина