Как белорусы Варшавы помечают продукцию завода олигарха Мошенского 2 25.02.2021, 12:47

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Фотофакт.

Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» опубликовал фото из польского магазина.

«В Варшаве решили, что упаковки продукции "Санта-Бремор" лучше украшать понятным для каждого языком — наглядно. Соответственно, покупатель сразу видит, что компания принадлежит одному из кошельков узурпатора из соседней страны. А там уже выбор каждого: хочет ли пан или пани кушать продукты с возможным добавлением человечины», — пишет Telegram-канал.

Напомним, компания «Санта-Бремор» принадлежит Александру Мошенскому — связанному с Лукашенко олигарху.

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