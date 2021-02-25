Бесполезные идиоты 1 Артемий Троицкий

25.02.2021, 14:15

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Артемий Троицкий

И Путину услужили, и себе в ногу стрельнули.

Прочел два интервью Натальи Звягиной, директора Amnesty International в России, по поводу, естественно, лишенца почетного статуса «узник совести» Навального Алексея. Дама выдала — и Эху, и БиБиСи — казенный комсомольский спич, формально-бюрократический и не по существу. А главное, жанр — «жалкий лепет оправдания», часть энная — вполне в духе неубедительной «защиты Путина» в проигранной партии о дворце в Геленджике.

Нигде не приводится ни одного «криминального и неотозванного» высказывания Навального. Посмотрим, о чем тут может идти речь. Про грузин-грызунов (2008) — действительно, позорный текст, но Навальный за него уже тысячу раз извинился. «Крым — не бутерброд»? Тоже очень сомнительная формулировка, но где в ней «призывы к ненависти и насилию», на которые заученно ссылается A.I.? «Хватит кормить Кавказ»? — нужно обладать злонамеренной фантазией в духе путинского правосудия, чтобы усмотреть в этом лозунге намерение уморить насмерть население Кавказа. Участие в «Русских маршах»? Не лучший способ проведения досуга, но, опять же, при чем тут «порог насилия и ненависти»? Если у Навального есть какие-то еще, мне не известные, но порочащие его заявления, то имело бы смысл, как минимум, ему их предъявить и попросить прокомментировать. А потом выносить вердикт — в любом случае, с давным-давно (более 10 лет) просроченной датой.

И, кстати, один общетеоретический вопрос, имеющий прямое отношение к уставным документам Amnesty Intl, на которые постоянно ссылается Н.Звягина. Что плохого в том, чтобы ненавидеть и призывать ненавидеть диктатуру и тиранию, воровство и коррупцию, полицейское насилие и судебный произвол? Почему человек (любой, не обязательно Навальный), имеющий все основания ненавидеть все это, призывающий смести эту гадость к черту и брошенный диктатурой за решетку, оказывается УЗНИКОМ БЕЗ СОВЕСТИ?! Не кажется ли вам, что это очень глупо? С Нельсоном Манделой, люто ненавидевшим сегрегацию и апартеид и призывавшим бороться с ними всеми способами, Международная Амнистия в 60-е уже опростоволосилась. (Тоже совесть аннулировали). Не стоит ли уточнить формулировки?

Совершенно очевидно, и даже сквозь зубы признается сотрудниками A.I., что кремлевские затейники, разослав жалобы на «расиста и националиста» Навального, развели уважаемую международную правозащитную организацию, как наивных дурачков. Точнее, прибегая к терминологии ХХ века, «полезных идиотов». Редкий случай, когда бездарным дармоедам Пригожина/RT операция удалась — по крайней мере, частично. В ситуации с Алексеем Навальным интрига с науськиванием почти ничего не даст — ни на Западе (где, помимо идеалистов-догматиков, имеется масса здравомыслящих людей), ни, тем более, в России. В этом отношении затея бесполезная. Зато более мелкий из двух зайцев будет сражен наповал! Я имею в виду саму Международную Амнистию и ее репутацию в РФ. Контора почтенная, для Кремля неудобная, и свести к нулю ее авторитет, а заодно посеять среди активистов скепсис в отношении других аналогичных институтов — неплохое достижение. Так что идиотами «амнистеры» оказались вдвойне, как Дед Мазай из анекдота — и Путину услужили, и себе в ногу стрéльнули.

P.S. Мой респект юристу ФБК (власти считают организацию иностранным агентом) Александру Головачу, отказавшемуся от присужденного ему Amnesty Intl статуса «узника совести» в знак солидарности. Это, как раз, признак наличия совести.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

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