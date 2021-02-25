Видеофакт: В Подмосковье попала в аварию российская ЗРК С-400 4 25.02.2021, 15:12

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Ранее этот тип вооружений РФ успел покрыть себя сомнительной «славой» в Сирии.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 попала в масштабную аварию в Подмосковье.

«Паровозик» из пяти машин образовался на Можайском шоссе. Между самосвалом дорожных служб и ЗРК С-400 оказались зажаты две легковушки и микроавтобус военной автоинспекции, пишут в соцсетях.

Авария с участием ЗРК С-400.



Пусковая установка С-400 попала в массовую аварию в Подмосковье. "Паровозик" из пяти машин образовался на Можайского шоссе. Между самосвалом дорожных служб и ЗРК оказались зажаты две легковушки и микроавтобус военной автоинспекции. #ВестиВидео pic.twitter.com/46UyY6PEN6 — ВЕСТИ (@vesti_news) February 25, 2021

Напомним, греческое издание Pentapostagma проанализировало бездействие российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» на территории Сирии во время ударов самолетов Израиля, и пришло к выводу о том, что одной из причин того, почему по израильским истребителям так ни разу и не был открыт огонь, является нежелание России терять репутацию своего вооружения.

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