закрыть
25 февраля 2021, четверг, 17:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: В Подмосковье попала в аварию российская ЗРК С-400

4
  • 25.02.2021, 15:12
  • 2,066
Видеофакт: В Подмосковье попала в аварию российская ЗРК С-400

Ранее этот тип вооружений РФ успел покрыть себя сомнительной «славой» в Сирии.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 попала в масштабную аварию в Подмосковье.

«Паровозик» из пяти машин образовался на Можайском шоссе. Между самосвалом дорожных служб и ЗРК С-400 оказались зажаты две легковушки и микроавтобус военной автоинспекции, пишут в соцсетях.

Напомним, греческое издание Pentapostagma проанализировало бездействие российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» на территории Сирии во время ударов самолетов Израиля, и пришло к выводу о том, что одной из причин того, почему по израильским истребителям так ни разу и не был открыт огонь, является нежелание России терять репутацию своего вооружения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина