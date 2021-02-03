Навальный и «революция достоинства» Александр Скобов

3.02.2021, 22:44

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Александр Скобов

Навальный продолжает менять установленные Путиным и его приспешниками правила игры.

Речь Алексея Навального войдет в историю так же, как в нее вошла речь на суде рабочего-революционера Петра Алексеева. Помните?

"Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!"

Но это не просто красивая речь. Навальный продолжает менять установленные Путиным и его приспешниками правила игры. Он начал свою деятельность с нарушения главного, основополагающего из этих правил: допуск в политику возможен только с согласия Кремля и по договоренности с ним. Он ворвался в политику, не спрашивая Кремль, и Кремль ничего с этим не смог сделать.

Навального часто упрекали, что он слишком сужает повестку, концентрируясь исключительно на коррупции. Что он сводит все к тому, что страной правят воры, обходя вопрос о том, что страной правят убийцы. Что он играет на чувствах примитивной социальной зависти. Но это не так.

Через "они украли наши деньги" Навальный подводил свою аудиторию к тому, что "они" украли наши права. Право влиять на власть через выборы. Право выражать свое мнение на улицах наших городов. Они украли у нас нашу страну, наше будущее, наше достоинство. В обществе восторжествовавшего путинского примитивного индивидуализма, прагматизма и конформизма именно Навальный сделал достоинство вновь востребованным.

Выводя своих сторонников на несанкционированные массовые акции, Навальный последовательно разрушал путинский "социальный пакт о покорности". А вернувшись на верную посадку, он буквально взорвал главный стереотип сознания, на котором и базируется путинщина: поступки бывают только в книжках. А в жизни их не бывает. В жизни никто не будет жертвовать собой ради принципов, ради ценностей, ради идеи. Навальный сделал больше кого бы то ни было для "институционализации ценностей", по которой так страдает его неудачливый и снедаемый ревностью конкурент.

В своей речи Навальный не только прямо назвал узурпатора убийцей и ничтожеством, обнулив все усилия правящей клики по сакрализации власти. Он объявил неподчинение антиправовым законам диктатуры гражданским долгом каждого порядочного человека. Он прямо призвал всех нас не подчиняться этим законам. И не бояться последствий.

Осознанно шагнув в пасть дракона, Алексей Навальный дал пример десяткам тысяч людей, которые перестали бояться выходить на улицы без разрешения. Выходить под дубинки и электрошокеры. Выходить, чтобы набить автозаки и изоляторы. Эти десятки тысяч людей в подавляющем большинстве никогда не были сторонниками Путина. Но теперь они подают пример миллионам тех, кого до недавнего времени путинский режим в общем и целом устраивал. Подают пример смелости, силы духа, достоинства. Создают в обществе запрос на достоинство.

Нынешний формальный председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков печалится, "что как и 10 лет назад после митингов 2011–2012 годов митингующие, не увидев изменений по итогам уличного протеста, уйдут, разочаровавшись, в эмиграцию — внутреннюю или внешнюю. Откажутся от участия в политике". Партия "Яблоко" всегда знала только одну форму "участия в политике": присоединение к партии "Яблоко" и голосование за нее на выборах. Соблюдая путинские правила игры. И в последних заявлениях видных яблочников явственно проступает страх остаться без этой своей любимой игрушки.

Чутье их не подводит. Путинский фашистский режим неотвратимо идет к тому, что единственной легальной формой участия в политике останется быть фиговым листком на диктатуре. "Ключевая ошибка тех, кто не увидел масштаб ставок, заключается в том, что они решили, что если не привлекать внимание и промолчать, то эти лихие времена можно пережить, как-нибудь адаптироваться. Это жалкая иллюзия, пора попрощаться с ней", — пишет редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов. Он призывает людей не молчать. Да, если не молчать, из легального политического поля тебя выдавят с гарантией. Вот Навальный и учит нас не бояться этого. Учит существовать вне установленных режимом рамок "легального" политического поля.

Все равно путинский режим рано или поздно придется свергать вне всяких "рамок". И тогда сегодняшний опыт очень понадобится. Исход противостояния решит не физическая сила. Его решит то, насколько в стране будет востребовано достоинство. И если сохранить достоинство хочет "Яблоко", оно должно немедленно обратиться к команде Навального с предложением включить ее людей в свои избирательные списки. На ее, а не на своих условиях. Почти наверняка партию за это к выборам не допустят. Что ж, нас, наконец, избавят от вечных страданий по вопросу об участии в фальшивых выборах.

Александр Скобов, kasparov.ru

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