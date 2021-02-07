В Швеции презентовали две книги о белорусских протестах 7.02.2021, 17:18

Фото: tut.by

Книги посвящены феномену белорусского сопротивления.

7 февраля, в День солидарности с белорусами, в Швеции проходят презентации двух книг о белорусских протестах 2020 года, передает euroradio.fm.

Первая — это книга-эссе Дмитрия Строцева "Искусство народного неповиновения". Она посвящена феномену белорусского протеста в целом. Строцев — активный участник акций протеста. Его задерживали на улицах Минска, он провел 13 суток в изоляторе.

Вторая книга называется "Письма в счастливые времена", её автор — Мария Степанова. Она посвящена открытому письму Светланы Алексиевич российской интеллигенции "Почему вы молчите?" и реакции известных россиян на это обращение.

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