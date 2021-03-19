Гоните гопников 5 Ирина Халип

19.03.2021, 9:48

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Ирина Халип

Их всего лишь три процента.

На днях сотрудник посольства Беларуси в Литве напал на жителей Вильнюса, которые принесли к зданию дипмиссии портреты погибших и свечи. Пострадавшие вызвали полицию. Полицейские, работающие на территории, куда входит и белорусское посольство, наверняка уже давно не удивляется. Полицейские знают, что в этом доме под куском красно-зеленой ткани работают обыкновенные гопники.

Гопник обыкновенный - это как раз тот единственный вид, который выжил в белорусских государственных структурах. Все sapiens или сбежали оттуда добровольно, или были уволены в связи с видовой несовместимостью, или постепенно, в процессе естественного отбора, утратили первоначальные свойства и плотно ассимилировались с гопниками, что помогло им удержаться в тех структурах. Теперь в Беларуси уже не отличишь министра культуры от министра внутренних дел, омоновца от дипломата, кагэбэшника от ректора. Власть нынче имеет абсолютно гомогенную консистенцию.

Это и плохо, и хорошо. Плохо – потому что с гопниками бессмысленно пытаться договариваться, они не подлежат перевоспитанию (разве что переодеванию при необходимости), ненавидят людей с критическим мышлением и обладают чрезвычайной жадностью к чужой собственности – имуществу, свободе, жизни. Коллега, которую недавно сажали на 15 суток по модной статье 23.34, рассказывала после выхода на свободу, как «свидетель Громов» в форме, дававший против нее показания, во время перерыва, пока судья в соседней комнате писала решение, орал: «Села в клетку, тварь! Тут из тебя дурь выбьют! Отошла от окна, я сказал!»

Коллега работает на акциях протеста много лет. А после акций она за эти годы успела отдежурить возле всех городских РУВД и ГОМов, всегда знала в лицо и по именам едва ли не весь личный состав минской милиции. «Ты знаешь, там уже нет даже тех гоблинов, которые работали 10-15 лет назад, - поувольнялись. Сейчас там работают исключительно очень молодые парни с отрицательным IQ из неблагополучных семей», - рассказывала она. Представляете, какой там теперь «трудовой коллектив» и какие задачи перед ним стоят, если даже опытные гоблины не выдержали?

Но, с другой стороны, это хорошо, потому что упрощает нам задачу. Гопническая заплесневелая власть состоит из особей, чьи действия легко предугадать. Мы прекрасно знаем, чего от них ждать. Гопники трусливы и потому предпочитают отжимать у людей кошельки и флаги в темноте. Не брезгуют ленточками, мобильниками и мелочью из карманов. Любят по ночам делать мелкие пакости вроде выведения из строя канализации и электричества в «Новой Боровой». Но гопники трусливы и обычно разбегаются даже от громких звуков. А уж если сталкиваются с препятствием в виде большого количества людей, то и подавно: бегут, расталкивая друг друга и успевая выкрикивать «это он, это не я!», - только успевай ловить.

Так что избавиться от них не так уж и сложно. Да, у них погоны, дубинки, гранаты, постановления об арестах и ключи от камер и наручников. Но их все-таки три процента. Так что у нас, безоружных, такой колоссальный численный перевес, что нужно только собраться – со всем своим перевесом, в одном месте и в одно время. Этого будет достаточно. Потом еще замучаемся извлекать их, разбежавшихся, из всех тараканьих щелей.

А пока они днем ведут допросы, свидетельствуют в судах, выносят приговоры. Вечерами бродят по дворам, срезают ленточки, срывают флаги. Потом всей компанией собираются за гаражами, уютно садятся на корточки и попивают «Массандру». Кстати, теперь я понимаю, почему посол России Мезенцев и двух лет не продержался в этой должности. Все из-за нее, из-за «Массандры». После того как телефонные разговоры гопников попали в Сеть, ему наверняка позвонило начальство из Москвы и сказало: «Тебе, Мезенцев, портвейн ящиками выдавали для чего? Для представительских целей! Так какого черта ты его всякому сброду по подворотням раздаешь?»

А ему и ответить нечего.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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