Брестчане не забудут и не простят

Брестчане не забудут и не простят1
- 2.03.2021, 18:00
Жители города отреагировали на незаконный суд.
Как пишет Telegram-канал «Баста!», брестчане отреагировали на приговор убитому Геннадию Шутову и Александру Кордюкову.
Напомним, 25 февраля в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову.
Лукашенковский суд признал Шутова и Кордюкова «виновными». Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.
Погибшему от рук карателей Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.
«Потерпевшими» суд признал военнослужащих из Марьиной Горки: капитана сил специальных операций Романа Гаврилова и прапорщикa Арсения Голицына.