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Брестчане не забудут и не простят

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  • 2.03.2021, 18:00
Брестчане не забудут и не простят

Жители города отреагировали на незаконный суд.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», брестчане отреагировали на приговор убитому Геннадию Шутову и Александру Кордюкову.

Напомним, 25 февраля в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову.

Лукашенковский суд признал Шутова и Кордюкова «виновными». Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.

Погибшему от рук карателей Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

«Потерпевшими» суд признал военнослужащих из Марьиной Горки: капитана сил специальных операций Романа Гаврилова и прапорщикa Арсения Голицына.

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