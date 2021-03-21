Tesla vs Apple: что общего между двумя компаниями и почему они разные 21.03.2021, 22:45

Большинство экспертов уже много лет не могут понять: Tesla — автомобильный концерн или IT-компания?

Поэтому очень часто сравнивают Илона Маск со Стивом Джобсом, а Tesla — с Apple. С чего началось это сравнение, к чему привело сейчас и так ли справедливо?

Когда умер Стив Джобс в 2011 году, Маск F был уже на пороге выпуска своего первого автомобиля. Это позволило ему получить роль главного футуриста американского бизнеса. Цель Илона Маска — создать автомобиль, работающий полностью на электричестве, который спасет мир от глобального потепления. Эта цель стала своего рода революцией, подобную которой совершили Apple в 1980-х, когда в продаже появился их персональный компьютер. Так Tesla стала следующим Apple. «Инвесторы смотрят на Tesla, как они смотрели на Apple 20 лет назад. Tesla — это компания, которая «думает иначе», применяя невероятные инновации в той сфере, которой требуется технологический рывок», — писала аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти.

В декабре 2020 года агентство Reuters сообщило, что Apple планирует запустить массовое производство электромобилей к 2024 году. На это тут же отреагировал Илон Маск, опубликовав в своем Twitter сообщение. «В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможности Apple приобрести Tesla (за одну десятую ее нынешней стоимости). Он отказался от встречи», — написал Маск в аккаунте. Реальная стоимость Tesla превышала на тот момент $600 млрд, то есть Маск предлагал Apple свою компанию за $60 млрд. Apple не прокомментировали высказывание Илона Маска, пишет Forbes.

По мнению портала о технике и технологиях iPhone.ru, залог продаж и Tesla, и Apple — фанатизм и лояльность клиентов. IPhone и Tesla — это не просто телефон и автомобиль, а маркер определенного стиля жизни. Обе компании заняли когда-то небольшой премиум—сегмент рынка и вытеснили из него почти всех своих конкурентов.

Маск, как и некогда Джобс, проводит очень много времени на работе, занимаясь разработками отдельных элементов и продукта целиком. Маниакальное внимание к деталям объединяет обоих основателей компаний: известно, что Стив Джобс несколько раз почти срывал презентации новых продуктов, когда решал что-то срочно переделать в самый последний момент. Подобно ему Маск однажды решил заменить солнцезащитные козырьки на огромной партии электромобилей, уже сошедшей с конвейера. Аналитик Market Watch Виталий Катснельсон задается вопросом, если что-то случится с Маском или он вдруг уйден из Tesla, что будет с компанией? Превратится ли Tesla в Apple после того, как оттуда уволили Стива Джобса в 1985 году, или Apple после смерти основателя? «Apple образца 1985 года засохло, потому что у него не было достаточно широкой линейки продуктов или точного управления, необходимых для замены харизматичного провидца. После ухода Джобс оставил вакуум», — пишет он.

Но у Tesla есть одно значимое отличие от Apple, которое направляет траекторию бизнеса Маска совершенно в другое русло. По словам Маска, прогресс производителя ограничен только одним препятствием — медлительностью поставщика. Поэтому Tesla стремится производить практически все, из чего состоит ее автомобиль — от аккумуляторов до лобового стекла, от программного обеспечения до сидений. По мнению Мэттью Дебора, редактора отдела транспорта Business Insider, Apple является по своей сути дизайнерской маркетинговой компанией, которая фактически не производит ничего, кроме интеллектуальной собственности. Миллиарды iPhone собирают партнеры Apple в азиатских странах.

Когда-то Маск предсказывал, что Tesla, рыночная капитализация которой в 2,5 раза меньше, чем у Apple, к 2025 году обгонит соперника. Осталось подождать четыре года, чтобы увидеть, кто в итоге победит.

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