Медики нашли секрет долголетия в популярной приправе 1 26.03.2021, 9:46

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Кроме того, она обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами.

Эта ароматная трава долгое время была визитной карточкой средиземноморской кухни, а наиболее выражен ее вкус летом. Свежие листья приправы хорошо сочетаются с различными продуктами, от баранины до овощей. Но самое главное – они обладают множеством преимуществ для здоровья.

Орегано – довольно распространенная приправа, которую издавна использовали и как лечебное средство. Все дело в том, что растение является хорошим источником необходимых витаминов, минералов и мощных активных соединений, пишет Food News (перевод — newsyou.info).

Согласно многочисленным исследованиям медиков, орегано способно:

повышать иммунитет и предотвращать различные инфекции. Приправа обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами, которые пригодятся для предотвращения простуды и гриппа;

бороться с воспалениями – исследования показывают, что орегано помогает лечить и предотвращать хронические воспалительные заболевания, в том числе артрит;

поддерживать здоровую работу сердца – орегано богат калием, который регулирует частоту сокращений миокарда и снижает кровяное давление. Проблемы с сердечно-сосудистой системой считаются одной из главных причин преждевременной смерти в мире;

укрепляет кости – за счет большого количества кальция и магния в составе орегано положительно влияет на всю костную систему, надолго сохраняя ее здоровье;

предотвращать анемию – это состояние, характеризующееся низким уровнем эритроцитов. Орегано помогает избежать его, способствуя образованию новых красных кровяных телец благодаря высокому содержанию железа;

поддерживать пищеварение – орегано способствует секреции пищеварительных соков, которые помогают расщеплять продукты в кишечнике. Кроме того, приправа улучшает функцию этого «органа долголетия», который напрямую влияет на общий иммунитет и развитие заболеваний, сокращающих продолжительность жизни;

бороться с раком и предотвращать его – специя содержит множество мощных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и их перерождение в злокачественные.

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