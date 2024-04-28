Правительство Португалии отказалось от репараций бывшим колониям 28.04.2024, 16:22

Колониальная эпоха Лиссабона длилась больше пяти столетий.

Правительство Португалии отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям, передает Reuters.

О необходимости возместить ущерб ранее на этой неделе сказал президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Он заявил, что Португалия берет на себя полную ответственность за ошибки прошлого и предложил списать долги бывшим колониям или предоставить им финансирование. Заявление президента вызвало резкую критику со стороны правых партий.

В заявлении правительства говорится, что властям стоит углублять взаимные отношения, уважение к исторической правде и все более интенсивное и тесное сотрудничество, основанное на примирении со странами бывших колоний. Кроме того, на сегодняшний день нет программы конкретных действий по выплате репараций, добавили в правительстве Португалии.

Колониальная эпоха Португалии длилась больше пяти столетий. В период с XV по XIX век около шести миллионов африканцев были насильно перевезены португальцами для продажи в рабство. В число колоний Португалии входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии.

Деколонизация африканских стран, подконтрольных Лиссабону, началась в 1974 году, через несколько месяцев после «Революции гвоздик». Она свергла самую продолжительную диктатуру в Европе и положила начало демократии в Португалии.