В белорусском TikTok появился блогер-провокатор 28.04.2024, 16:15

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Он выводит людей на эмоции, а потом требует через суд компенсаций за оскорбления.

Тиктокер, выпускающий «юмористические культурно-развлекательные программы, связанные с фольклором», продолжает наказывать обидчиков. Две женщины, оскорбившие блогера во время стрима в TikTok, попали на деньги дважды — они получили штраф, а также должны выплатить ему компенсацию морального вреда. Очередную тяжбу рассмотрел суд Мозырского суда — и судя по формулировкам, судья неодобрительно относится к такому заработку тиктокера, передает «Зеркало».

14 ноября прошлого года блогер вел прямой эфир, который смотрели 140 человек. В какой-то момент возникла перепалка с двумя зрительницами, которые начали его оскорблять в «неприличной форме».

Тиктокер нажаловался на подписчиц в милицию. В итоге каждую из них оштрафовали по ч. 2 ст. 10.2 (оскорбление) КоАП Беларуси на 10 базовых величин (400 рублей). Но на этом мужчина не остановился и подал иск в суд на возмещение морального вреда.

«После данной трансляции он долго не смог выходить в эфиры, поскольку все принял близко к сердцу, так как ответчики унизили его честь и достоинство перед подписчиками, друзьями и его зрителями. Также он потерял доход, так как некоторое время испытывал страх выходить в эфиры. Ответчики причинили ему моральный вред и нравственные страдания, унизив его честь и достоинство, также причинили ему душевную боль, в результате чего ему приходилось принимать успокоительные средства и обращаться за психологической помощью», — так в материалах суда описывается иск блогера к оскорбившим его женщинам.

Он потребовал по 2500 рублей от каждой из женщин в качестве компенсации морального вреда и возмещения судебных расходов.

В суде женщины не отрицали того, что оскорбляли тиктокера, но они отметили, что оскорбления были обоюдными. Однако судья не нашел этому достоверных доказательств, хотя и допустил, что нецензурная брань зрительниц могла быть реакцией на реплики блогера, который также в своих видео активно использует инвективную лексику (то есть оскорбления, которые принято считать вербальной агрессий. Примеры такой лексики: «дерьмократы» вместо демократов, «секретутка» — в отношении секретаря, «девка» — женщина и так далее. — Прим. ред.).

«Обращает на себя внимание тот факт, что истец, несмотря на то, что высказываемые ответчиками нецензурные слова носили негативный статус, не остановил трансляцию и продолжил их слушать, что свидетельствует о его заинтересованности в исходе словесной перепалки. А его обращения в суды с исками о взыскании компенсации морального вреда вследствие оскорблений в социальной сети ТikTok носят массовый характер», — отметил судья.

На процессе также выяснилось, что несмотря на заявления блогера о том, что оскорбления женщин привели к тому, что он перестал выходить в эфир, он продолжал вести стримы. Факт его обращения к врачу за психологической помощью мужчина подтвердить не смог.

При вынесении решения суд также учел наличие четверых детей у одной из женщин, и состояние здоровья другой. В итоге судья постановил, что одна из зрительниц должна выплатить 50 рублей компенсации морального вреда и 120 рублей судебных расходов, а вторая — 80 рублей компенсации и 120 рублей судебных расходов.

Напомним, в сентябре прошлого года суд в Барановичах рассматривал иск этого же тиктокера к местной жительнице. Обстоятельства были такими же: женщина оскорбила его в прямом эфире, после чего он испытал страдания и не мог выходить в эфир. Он нажаловался на нее в милицию, после чего женщину оштрафовали на 370 рублей, а потом потребовал от нее через суд компенсацию морального вреда в размере 2500 рублей. Сама же женщина призналась, что обматерила мужчину, но ранее она много раз слышала, что он выдает себя за доктора-психотерапевта, выводит людей на эмоции и потом пишет на них заявления в милицию.

Тогда судья также посчитал требования блогера завышенными и посчитал, что компенсации в размере 200 рублей ему будет достаточно.

Кто же этот блогер? Найти страницу шоумена нам, к сожалению, не удалось. Из материалов суда известно, что он житель Барановичского района занимается фермерством: производит продукты для себя и на продажу, у него восемь коров, 15 коз и два трактора. Но фермерство — не единственное его занятие: мужчина еще и видеоблогер со своим каналом в TikTok, где, по его словам, ведет трансляции, «юмористические культурно-развлекательные программы, связанные с фольклором».