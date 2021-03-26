Секреты успеха биатлонистки Анны Солы, которая дала отпор лукашистам 26.03.2021, 19:05

Сола уходила из биатлона, а теперь топ для Беларуси.

Сезон-2020/21, завершившийся в минувший уик-энд, стал лучшим в карьере Анны Солы – единственной представительницы белoрусской сборной, не подписавшей провластное письмо спортсменов. Биатлонистка стала 23-й в общем зачете Кубка мира, уступив из соотечественниц по очкам только Динаре Алимбековой (у той 7-е итоговое место), пишет журналист «Трибуны» Дмитрий Синяк.

За сезон Сола четыре раза поднималась на пьедестал. С чемпионата мира в Поклюке белоруска привезла бронзу в спринте. Третьей Анне удалось стать в гонке преследования на заключительном этапе КМ в Остерсунде. Также Сола пополнила коллекцию наград двумя серебряными медалями в эстафетах Оберхофа и Нове-Место, где бежала третий этап. При этом в предыдущие сезоны биатлонистка не могла похвастаться медалями на этапах КМ. Лучшими достижениями Солы были золото в эстафете на юниорском ЧМ-2015 и 4-е место в спринте на этапе КМ-2019/20 в Рупольдинге.

Личные и командные успехи биатлонистки помогли белорусской сборной совершить прорыв в Кубке наций. Прошлый сезон девушки закончили на скромном 12-м месте, а в уходящем стали уже пятыми, на последнем этапе КМ потеснив с этой позиции россиянок. Попадание в топ-5 позволит заявлять на каждую личную гонку максимум в шесть биатлонисток вместо прежних четырех (правда, в тренерском штабе сомневаются, выбирать ли квоту).

Биатлонистки добавили сборной две вакансии на гонки КМ – займут или беларуски без опыта, или россиянки с невзрачными результатами (зато с подписями за режим)

А ведь всего три года назад Сола, разочарованная своими результатами, на некоторое время даже уходила из профессионального биатлона в детские тренеры. В чем же секрет прогресса Анны? Разбираем основные цифровые показатели биатлонистки.

Скорость

Стабильно выступать на этапах КМ Сола начала с сезона-2018/19, когда сборную после Олимпиады разом покинули Надежда Писарева, Дарья Юркевич и, конечно же, Надежда Скардино и Дарья Домрачева. Именно с техникой последней часто сравнивают технику Анны, хотя сама биатлонистка не любит такие параллели. Тем не менее, скорость на дистанции – основной козырь белoруски перед соперницами. При этом биатлонистка любит быстро начинать гонку, поэтому на финишный отрезок не всегда получается сохранить достаточно сил, с чем борется тренерский штаб нацкоманды.

Летом 2018-го Сола окончательно перешла с децентрализованной подготовки к занятиям с первым составом сборной Беларуси. Параллельно Анна поменяла марку лыж – начала кататься на французских Rossignol. Однако на первых порах изменения результата не принесли: время на лыжне в сезонах-2015/16 и 2018/19 оказалось идентичным – биатлонистка проигрывала по 12,5 секунды на километр от среднего времени пяти лучших результатов в спринте. Тогда же Сола обмолвилась, что если в следующем сезоне не будет прогресса в скорости, то она точно завершит карьеру.

Но упорная работа и природные данные принесли плоды. В сезоне-2019/20 Анна проигрывала топовым биатлонисткам уже меньше, 9,8 секунды на километр, а в минувшем – всего-то 2,5 секунды. Это лучший показатель среди белoрусок и восьмой в мире. Чтобы с такой скоростью регулярно попадать на пьедестал, остается стрелять не хуже соперниц – что мы, собственно, и увидели в медальных гонках Солы: бронзу ЧМ она взяла без промахов, а третье место в Остерсунде получилось при 5 неточных выстрелах, когда из-за сильного ветра все топы намазали от 4 раз и больше.

Точность стрельбы

Когда-то на вопрос о любимой дисциплине биатлонистка честно ответила, мол, та, где меньше огневых рубежей. В стрельбе Анне есть куда стремиться. Об этом говорит и статистика. За время выступлений на КМ точность выстрелов Солы даже начала немного падать: если в сезоне-2018/19 Анна закрывала в среднем 76,2% мишеней, то сейчас только 69,6%. Как и в прошлом году (69,2%), такая стрельба не позволила Соле войти даже в топ-100 лучших стрелков – скромное 109-е место. Тренеры объясняют такой процент спешкой со вторым выстрелом. Сама же Анна находит другую причину.

«Предположу такой вариант: в соревновательный период я начинаю собираться, и получается неплохо стрелять, а на тренировках, возможно, не так серьезно отношусь к этому», – делилась белоруска.

Иногда концентрации Соле не хватает прямо на огневом рубеже. Эпичной получилась эстафета в январе 2020-го в Рупольдинге. На стойке Анна дважды выстрелила по мишеням россиянки Кристины Резцовой. В запасе были три дополнительных патрона, но после эпичного начала стрельбы в итоге пришлось заехать на один штрафной круг.

Сола продолжает уделять большое внимание стрельбе и старается анализировать неудачи. Правда, не всегда получается.

«Сама задаюсь вопросом: почему промазала? Но до сих пор, а после финиша уже прошло достаточно времени, так и не нашла ответа», – размышляла Анна вслед одной из гонок.

Скорость стрельбы

Иногда биатлонистка связывает промахи с тем, что быстро начинает стрелять. Исправить это Сола пробовала во Франции. Там специалисты связывали чрезмерную спешку на коврике с психологическими моментами.

В прошлом сезоне Сола поменяла изготовку к стрельбе и внесла изменения в винтовку, которую когда-то брался чинить сам Альфред Эдер. Анна рассказывала, что ей непривычно стрелять из нового положения, но надеялась, что это поможет улучшить ситуацию.

В результате стрельба Солы при падении процента попаданий еще и замедлилась. В сезоне-2018/19 Сола в среднем тратила на рубеже 26,4 секунды, что было десятым показателем на КМ. В следующем соревновательном году время составило уже 26,8 секунд (14-е место). Ну а в минувшем сезоне показатель вырос до 28,8 секунды – это 25-е время среди всех участниц КМ.

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